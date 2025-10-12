為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    親子沉浸式火車 移動劇場《列車毛古拉斯2.0》熱鬧啟程

    2025/10/12 12:58 記者王涵平／台南報導
    移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》2.0版今由新營車站出發，沉浸式火車劇場上演，演員在車廂來回穿梭，變化出各種不同玩法，互動自然有趣。（南市文化局提供）

    移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》2.0版今由新營車站出發，沉浸式火車劇場上演，演員在車廂來回穿梭，變化出各種不同玩法，互動自然有趣。（南市文化局提供）

    移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》2.0版今由新營車站出發，沉浸式火車劇場上演，演員在車廂來回穿梭，變化出各種不同玩法，互動自然有趣。

    南市文化局主辦夏至藝術節跨域亮點節目「移動劇場」，原定7月演出的《列車毛古拉斯，要開了2.0》受氣候影響延期至今日由新營站發車至斗六站、下午斗六站發車回新營站，當日限定2場次，150位大、小朋友今日齊聚新營車站，3節車廂一位難求。

    南台灣表演團隊「斜槓青年創作體」透過6位活躍於紅鼻子小丑醫生計畫與喜劇演出的專業演員，陪伴大家一起探索佇立在新營角落的梅花鹿雕像與「毛古拉斯」的神祕世界連結。

    文化局表示，連續2年邀請「斜槓青年創作體」製作親子版的移動劇場，希望滿足不同年齡層多元的沉浸式觀演體驗，還能與家人們一起共度欣賞雲嘉南平原的午後時光，有觀眾反映「歡笑的火車時光，彷彿不是在搭熟悉的台鐵」、「這是一段相當魔幻的體驗時光」。

    演員在車廂來回穿梭，變化出各種不同玩法，互動自然有趣。（南市文化局提供）

    演員在車廂來回穿梭，變化出各種不同玩法，互動自然有趣。（南市文化局提供）

    移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》2.0版由新營車站出發，。（南市文化局提供）

    移動劇場《列車毛古拉斯，要開了》2.0版由新營車站出發，。（南市文化局提供）

