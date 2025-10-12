為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國慶連假收假日 國道下午11地雷路段易塞車

    2025/10/12 12:54 記者蔡昀容／台北報導
    國道1號北向201.5公里處，10月12日上午發生事故。（高速公路局提供）

    今天（12日）是國慶日連假收假日，預估北返將出現尖峰。高速公路局表示，今天下午國道有11路段容易壅塞，國道5號北向車潮預估晚間10時疏解，其他北向路段預估不會超過晚間8時，不過實際情況要視下午車潮而定，請用路人注意。

    今天國道全線交通量預估112百萬車公里，截至上午11時，已累積24.8百萬車公里。下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端。

    高速公路局交通管理組分析，國道5號北返車潮預估晚間10時疏解，其他路段預估不會超過晚間8時，不過實際疏解時間，仍要視下午車潮狀況、是否發生事故等等因素而定，接近傍晚時的預測會更明朗。

    至於，今天上午國道路況，主要壅塞路段是國5北向宜蘭至坪林。另外，上午影響車流的交通事故，包括上午8時25分國3南向220.4公里處1輛小客車自撞；10時11分國1北向201.5公里處4輛小客車追撞，造成車流回堵2公里；10時31分國1北向209.8公里處2輛小客車追撞，造成車流回堵3公里。上述事故皆已排除。

