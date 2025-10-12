遊客停車爭看「白色巨龍」危險 農水署設「樟湖黃頭鷺觀景平台」

每年9、10月黃頭鷺飛越古坑樟湖山區，吸引大批遊客上山欣賞。（圖由林啟顯提供）

雲林縣古坑鄉樟湖村每年9、10月都能看見黃頭鷺往南遷徙的奇景，常有大批遊客將車輛停在縣道149甲線22K兩旁，恐有安全疑慮。農業部農村水保署南投分署預計投入千萬元經費，新建長50公尺觀景平台，預計本月底工程發包動工。

樟湖社區發展協會理事長林啟顯表示，樟湖村每年9、10月皆可見黃頭鷺從樟湖山區飛越時，鳥兒們成群結隊，不時變換隊形在空中翱翔，被地方譽為「一條白色巨龍」，平均年年都有數十萬隻黃頭鷺造訪，令愛鳥人士們驚喜不已。

林啟顯指出，由於最適合的賞鳥點就位於縣道149甲線22K，且此處的原有鷺鷥觀景台範圍較小，近年來遊客數量增多，導致大部分遊客皆會聚攏於兩旁道路架設相機，難免會造成交通壅塞無法通行，也會用路人及遊客恐有安全危害，因此地方盼增加觀景空間。

農村水保署南投分署長傅桂霖指出，為回應當地民眾需求，啟動「樟湖村景觀平台環境改善工程」，規劃將在縣道149甲線22K處設置長50米、寬4米鋼構多功能觀景平台，另包含無障礙步道、景觀欄杆及PC鋪面，估計工程總經費約1000萬元，雲林縣府也提供3處約937坪土地，預計10月底前工程發包，明年5月可完成。

縣府交工局長汪令堯表示，配合「古坑鄉樟湖村景觀平台環境改善工程」，此地已投入900萬元進行路面側溝加蓋增路肩寬度至約2米，觀景平台完成後，將再調整車道線及車肩寬，讓用路人行車及遊客更安全舒適並順暢周圍交通。

因應大量遊客湧入，農村水保署南投分署，將在縣道149甲線22K處設置長50米觀景平台。（記者李文德攝）

