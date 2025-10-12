為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連假接力施工 台南做工行善團完成第310戶弱勢屋

    2025/10/12 12:47 記者王涵平／台南報導
    台南做工行善團10月連假接力出動，第310戶「有情有疼心ㄟ厝」油漆粉刷後完工。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團10月連假接力出動，第310戶「有情有疼心ㄟ厝」油漆粉刷後完工。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團10月連假接力出動，雙十連假完成後壁區上茄苳弱勢屋修繕，為第310戶「有情有疼心ㄟ厝」，也是台南市長黃偉哲任內完成的第229戶。

    後壁區上茄苳76歲中低收入戶郭老先生，為重度身障獨居長者，每月領取微薄補助金，老舊房屋歷經丹娜絲颱風侵襲，受損益加嚴重，勞工局做工行善團會勘並啟動修繕計畫，今日由油漆工會完成牆壁美化粉刷後完工，南市勞工局長王鑫基與做工行善團志工一起為案家掛上漆有「有情有疼心ㄟ厝」木牌，大台南總工會贈送枕頭、床包等寢具，南市勞工志願服務協會志工贈送電風扇，台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆連結總祿境平安米致贈案家。

    王鑫基表示，也感謝安心舜力安衛家族核心單位新舜營造加入做工行善團行列，針對風災後媒合修繕重建的42戶房屋中，已有33戶完成，5戶修繕中。本週假日家庭志工有油漆工會夫妻檔吳宏興及劉秀英賢、鍾得道及羅月秀；台南市勞工志願服務協會夫妻檔梁志男及林佳香賢、陳明光及陳淑容。

    台南做工行善團10月連假接力出動，雙十連假完成後壁區上茄苳弱勢屋修繕，為第310戶「有情有疼心ㄟ厝」。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團10月連假接力出動，雙十連假完成後壁區上茄苳弱勢屋修繕，為第310戶「有情有疼心ㄟ厝」。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團雙十連假完成後壁區上茄苳弱勢屋修繕，為第310戶「有情有疼心ㄟ厝」，由勞工局長王鑫基掛牌。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團雙十連假完成後壁區上茄苳弱勢屋修繕，為第310戶「有情有疼心ㄟ厝」，由勞工局長王鑫基掛牌。（記者王涵平攝）

