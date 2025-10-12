曾錄下黑翅鳶「曬恩愛」畫面，苗栗通灣重啟棲架迎稀有猛禽回歸。（圖由曹燕銘提供）

黑翅鳶被台灣列為第二級珍貴稀有保育類動物，原本被認為屬於候鳥、隨季節遷徙的猛禽，不過20多年前被發現並非隨時間遷移，而是留鳥。苗栗縣通霄鎮通灣巡守隊長曹燕銘今年也睽違3年再度架起黑翅鳶棲架，並架設相機觀察期待見到更多的貴客定居。

曹燕銘於2019年12月聽見講師提到苗栗縣無黑翅鳶紀錄，由於他親眼在友善耕作的農田見到黑翅鳶蹤跡，便與苗栗縣自然生態學會總幹事張育誠、關心地方的在地人「淞哥」許火淞合作、首度架設棲架並於棲架上裝置相機，多次記錄到黑翅鳶活動蹤跡，包括黑翅鳶公鳥與母鳥「曬恩愛」畫面，證實苗栗縣也有黑翅鳶留下。

由於棲架長達6公尺，隨時間推移附近雜草或植栽生長，曹燕銘必須「矮化」修剪，經過3年休息，曹燕銘今年再度恢復棲架功能，他也在3分地農田持續無毒的友善耕作，並期許說「期待黑翅鳶再來這裡「覓鼠」，更希望黑翅鳶世世代代在此繁殖」。

曹燕銘提到，黑翅鳶食物來源為老鼠、小型鳥類、昆蟲等，如今通灣里已經成為黑翅鳶棲地，他持續推動友善耕作，提供黑翅鳶、石虎食物來源，曹燕銘也笑說，「與自然共存，何樂而不為」。

通灣里巡守隊參加苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，去年也拍攝到石虎「母帶3子」珍貴畫面，令不少人感到激動。

