    首頁 > 生活

    花園裡的祕密！台灣設計展田尾展區「花園解謎」步道 成最夯祕境

    2025/10/12 12:27 記者陳冠備／彰化報導
    「花園解謎」步道設計30道植物謎題，讓遊客在遊戲中輕鬆認識植物特性。（記者陳冠備攝）

    「2025台灣設計展」在彰化登場，田尾公路花園展區首週就湧入上萬人次造訪，其中鳳凰花園特別打造的「花園解謎」步道成為熱門景點，30道精心設計的植物謎題，讓遊客在遊戲中輕鬆認識植物特性，更在最後一關隱藏著發人深省的人生課題。

    本屆設計展自10月10日至26日展出，橫跨彰化市、鹿港、田尾與田中3大展區共15個主題展線。田尾展區主打「植物行」、「島嶼群像」、「田尾DNA」與「溫室城堡」等主題，也有店家精心設計展覽動線與互動看板，讓遊客不只是「走馬看花」，而是透過觀察與體驗，重新認識植物的生命力。

    鳳凰花園業者許再生表示，「花園解謎」步道共有30道題目，全由他跟團隊依照植物特性自行設計跟發想，謎題跟提示都取自生活語彙，既有挑戰性又兼具趣味。例如山蘇的謎題是「自摸菜」，提示包括「鳥巢、大自然嫩芽、不會開花」等。遊客動動腦就能答對。

    許再生說，這些謎題在網路上找不到標準答案，有點難，又不會太難，目的就是希望讓民眾都能答對，都能更了解植物的特質與生命歷程。

    「想向生命致敬！」許再生說，許多植物外表朝氣蓬勃，但其實是從石縫、牆縫等惡劣環境中，努力鑽出縫隙、茁壯成長而來，他希望藉由植物的生命力，鼓勵曾陷入低潮或憂鬱的民眾重新振作，「連植物都如此珍惜生命，面對困境永不放棄，人類更不該輕易被挫折打敗」。

    台灣設計展開展，田尾公路花園展區中的鳳凰花園特別打造的「花園解謎」步道成為熱門景點。（記者陳冠備攝）

    「花園解謎」最後一關隱藏著發人深省的人生課題。（記者陳冠備攝）

