桃園捷運綠線八德段今年第6台潛盾機發進 自G05站往G04站鑽掘

桃園捷運綠線GC02標今年第6台潛盾機發進，桃市府捷運工程局表示，這台潛盾機將自G05小大湳站出發，朝G04大湳站上行線掘進，推進約1170 公尺，預計明年10月完成隧道貫通。

捷工局表示，綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，而今年至今已依續發進6台潛盾機，今年底綠線八德地區7台潛盾機將全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通。

捷工局長劉慶豐表示，此次發進的潛盾機之前已完成八德地區第1條潛盾隧道貫通的艱鉅任務，「換刀再戰」再次肩負起推動綠線的重要使命，換裝符合此段隧道全數卵礫石地質條件的全新設計製造切刃盤，採用破碎式魚板型刃齒並增加滾輪刀，將大幅提升掘進效率與安全性。

劉慶豐表示，綠線是桃園市首條自辦的捷運路線，隨著潛盾機陸續發進與隧道接連貫通，象徵八德居民將更快迎接屬於自己的捷運時代。

