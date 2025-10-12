花蓮洪災泥流淹沒800公頃農田，土砂全清農業部估至少要3年。（記者王峻祺攝）

花蓮洪災泥流淹沒800公頃農田，農業部評估600萬噸土砂全部清除，至少需要3年以上，今天提出再生復育計畫，雖研議3大方案，但努力朝土地重劃再生目標邁進，將與農民充分討論、共同決定，以「對農民最有利、對農業經營最永續」為原則。

馬太鞍溪堰塞湖的土砂沖進農田，大片良田被掩埋、灌溉系統受阻。農業部長陳駿季今天表示，灌溉系統受阻部分，為救援約63公頃未受災稻田，農業部立即啟動緊急供灌計畫，開鑿2口水井、鋪設約1000公尺臨時輸水管線，已開始供灌。

他說，洪災造成光復鄉、鳳林鎮2邊被淹沒農田約達800公頃，淹沒厚度也有不同等級，從10幾公分至5至6公尺都有，若要清除600萬噸的全部土砂，恐要花3年以上時間。

陳駿季說，外界憂心表面比較細的粉土，會影響作物生長，專家小組探勘30個點位，並進行剖面分析，發現真正影響的部分，只有表層3至5公分左右，下面土層都是粗砂為主，跟現在農田土壤性質接近。

他說，移除土方耗時外，部分移除做原地重建，則要考慮農田中有獨立戶部分，可能會形成窪地，目前最有效處理方式，就是土地重劃再生，讓每一塊田能夠有農路、水路，耕作更便利，不過還要再與農民討論。

外界關心土壤重金屬含量，農業部也強調，經檢測30個樣本，對土壤、作物生長、後續栽種食用，完全沒有任何問題，都符合標準。

