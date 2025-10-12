花嶼漁民出海作業 巧救纏繞漁網綠蠵龜與玳瑁

花嶼漁民顏興德父子出海捕魚，發現廢棄漁網纏繞兩隻海龜。（顏興德提供）

台灣最西島嶼花嶼，居民主要以漁業維生，昨（11）日花嶼漁民顏興德偕同兒子出海作業，甫出漁港就發現一條廢棄漁網，上面纏繞綠蠵龜與玳瑁珍貴保育類海龜，父子兩二話不說，立即停下漁船，放下手中工作投入救援，讓2隻海龜重獲自由，成了海龜守護神，也再次驗證海底廢網是海洋死亡長城的說法。

花嶼漁民超人顏興德與兒子，昨日相偕出港作業，路過鄰近海域，眼尖發現海面上漂流1張漁網，上面有2隻被漁網纏著的海龜，正在無力掙扎，希望擺脫漁網的糾纏，其中1隻是綠蠵龜，另外1隻則是玳瑁，顏興德立即將船駛近廢棄漁網，由兒子將網具打撈起來，父子2人合力協助，將海龜野放回歸大海悠遊自在，願祝海龜都一生平安，完成救援任務後，2人繼續海上作業行程。

花嶼位在望安西北，島上有近百種原生植物，因此被命名為花嶼。目前居民只有100多人，因為在黑潮支流與親潮交會點，漁獲十分豐富，居民多以漁業為生。東半部的煙墩山海拔53公尺，是島上最高點，西半部山頂建有花嶼燈塔，純白色塔身由鋼筋混凝土建造，是台灣最西邊的燈塔，也是花嶼重要地標。

由於花嶼鄰近台灣第1座海鳥保護區貓嶼，以豐富生態著稱，但也難逃廢棄漁網海底死亡長城毒手，澎湖海洋保育志工團隊在貓嶼海域，發現廢棄（魚土）魠魚網，從水下廢網勘查、清除作業，整個廢網 打撈過程，用鏡頭全紀錄，提醒不肖漁民勿任意拋棄廢網，導致海洋資源枯竭。

顏興德將海龜，送回大海的懷抱。（顏興德提供）

