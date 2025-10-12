斥資逾10億打造全台最大原民文創園區屢傳漏水 桃市府：66處全數修復

KIRI為全台規模最大的原住民族文創園區。（記者鄭淑婷攝）

斥資10.8億元打造的KIRI國際原住民族文創園區去年8月1日才開幕，不僅大小漏水問題不斷，區內平日人流冷清宛如「孤島」；桃市府原民局長Panay Mulu表示，66處漏水點已全數修復並解除列管，同時成立營運督導平台，跨局處規劃營運方向，工務局長汪在宙強調，近來2次颱風來襲，都沒有再發生漏水跡象，將會持續監測。

KIRI為全台規模最大的原住民族文創園區，位於桃園市大園區，緊鄰機場捷運A17領航站，屬青埔蛋黃區，是推展原民文化的重要基地，經費由市府編列及原住民委員會補助，工程於2020年11月動工，去年8月1日風光開幕後，到訪的遊客並不多，店家只能慘澹經營，陸續又出現大小漏水問題。

議員楊進福表示，KIRI正式營運以來，每次碰到大雨就漏水，廠商真的苦不堪言；區內店家說，每逢豪大雨、颱風來襲，就要擔心店內商品陳列受損，雖然周邊有陽光劇場、橫山書法藝術中心、華泰名品城等景點，人潮卻無法串接；遊客則說，KIRI園區與陽光劇場占地廣大，但動線指示不清，一旁還有工區進行，如果沒有舉辦活動，不會特地造訪。

桃市府新建工程處表示，今年6月起每週定期邀集各單位現勘追蹤漏水改善進度，並由副市長王明鉅每月召開追蹤會議，相關缺失已於9月3日改善完成，施作工項包含外牆磚拆除窗框嵌縫重新確認抓漏、因環境位置潑雨處增做玻璃隔屏擋雨、機房空調排風口處潑雨處增做鵝頸等，近來經歷颱風及大雨，目前觀察都無滲漏情形再發生。

原民局表示，KIRI除了是商品展售場域，也期許發揮產業育成、扶植、推廣等效用，去年8月開幕至今年9月，部分區域因漏水問題，影響園區整體營運及活動安排，市府為此成立府層級專案列管會議進行控管，專案列管會議成員包括原民局、新工處、OT業者及工程專管單位、設計監造單位及營造廠商，漏水問題已初步解決，整體建築也回歸正常工程保固措施維護。

原民局表示，KIRI園區以OT方式營運，由桃原文創股份有限公司負責全區經營與行銷，共有48個營業單位，已進駐45單位，其中32家為原民業者，市府除了接力舉辦活動刺激人潮，同時成立營運督導平台，邀集文化局、觀旅局、經發局及產業專家，共同規劃營運方向。

此外，為提高園區知名度，持續向原民會爭取經費辦理行銷推廣系列活動、影音行銷培力計畫，並串聯A17原住民族主題站及A19樂天棒球主題站等，增加園區曝光度，並針對園區店家舉辦行銷、數位等培訓課程，強化行銷管道及業者銷售能力。

KIRI為全台規模最大的原住民族文創園區，去年8月1日開幕並採OT方式營運。（桃原文創股份有限公司提供）

