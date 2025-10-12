為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市將再添公托新據點 關東公共托嬰中心完成設計規劃

    2025/10/12 12:12 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市將再添公托新據點，關東公共托嬰中心已完成設計規劃。（圖由市府提供）

    新竹市政府將於明年在東區關東市場綜合大樓2樓設置東區第2處、全市第4處公共托嬰中心。社會處表示，該公托中心室內空間達235坪，規劃可收托50名0至2歲嬰幼兒，並提供定點臨托服務，目前已完成細部規劃與設計，後續將辦理工程發包。

    市府表示，市府盤點市有資源並實地會勘，最終在東區關東市場綜合大樓2樓找到合適場址，獲客家委員會補助3268萬元，上月已完成細部設計規劃，目前正進行工程發包程序，落成後將成為新竹市具指標性的公共托嬰中心，有效紓解關東地區托育名額不足及家長尋覓托育地點不易的問題。

    社會處表示，市府已規劃設置共10處公共托嬰中心，分別為東區6處、北區3處及香山區1處。其中，預計於明年完成的關東公共托嬰中心設於關東市場綜合大樓2樓，該大樓1樓為市場、3樓為圖書館、4樓為客家會館、5樓為市民活動中心。公托設置後，將進一步完善大樓整體功能，打造集休閒、教育、文化與育兒於一體的多元生活據點。

    社會處說，除東區關東公共托嬰中心已完成細部設計外，北區湳雅街的「兒少家庭福利館」新建案亦已進入細部設計階段；另位於香山區舊華德福實驗學校的「內湖公共托嬰中心」也同步啟動規劃中，3處中心分別可收托40至55名嬰幼兒，並將設有定點臨托服務據點，預計於115至118年間陸續完工啟用。

