    首頁 > 生活

    用聲音記錄大林蒲變遷記憶 高雄鳳林國中奪廣播金鐘播客獎

    2025/10/12 12:18 記者許麗娟／高雄報導
    鳳林國中老師許榮宏（左）、吳玉玫（右）上台領獎，這是今年廣播金鐘獎唯一由學校團隊獲獎的節目。（圖由高雄市教育局提供）

    鳳林國中老師許榮宏（左）、吳玉玫（右）上台領獎，這是今年廣播金鐘獎唯一由學校團隊獲獎的節目。（圖由高雄市教育局提供）

    第60屆廣播金鐘獎昨（11）日舉行頒獎典禮，高雄市小港區鳳林國中團隊勇奪播客Podcast獎藝術文化節目獎，獲獎節目「玫好時光」主要記錄大林蒲的變遷記憶，用聲音守護文化獲得肯定。

    「玫好時光」是由鳳林國中老師吳玉玫與許榮宏，帶領師生共同投入Podcast製作的節目，藉由聲音保存大林蒲在地文化，同時學校團隊發揮創意，結合校訂課程、學生田野訪談，將田野資料經由師生與在地耆老共同錄製一系列大林蒲在地文化，藉由規劃一系列Podcast節目，擔負起在地文化傳承的使命。

    鳳林國中校長王慧君表示，團隊秉持著教育現場深耕藝術文化，師生攜手記錄大林蒲變遷的記憶，從教室走進社區，用聲音守護文化，感謝評審肯定學校想要為大林蒲的文化，透過聲音保留下來的用心。

    高雄市教育局長吳立森昨晚為團隊道賀，嘉勉團隊成員傳承在地文化用心製作Podcast節目，將廣播金鐘獎盃帶回高雄校園。吳立森日前也到校參與Podcast錄製初體驗，內容為「達克拉哈：日月潭魚姬」錄製，「台灣妖怪特輯」是為聽眾介紹國內的旅遊景點及當地的一些妖怪傳說，結合旅遊及民間文化的Podcast內容。

    鳳林國中「玫好時光」Podcast節目是由師生團隊攜手製作。（圖由高雄市教育局提供）

    鳳林國中「玫好時光」Podcast節目是由師生團隊攜手製作。（圖由高雄市教育局提供）

    教育局長吳立森（左1）鳳林國中校長王慧君（左2）與老師吳玉玫（右1）、許榮宏（右2）一起當播客。（圖由高雄市教育局提供）

    教育局長吳立森（左1）鳳林國中校長王慧君（左2）與老師吳玉玫（右1）、許榮宏（右2）一起當播客。（圖由高雄市教育局提供）

    鳳林國中團隊榮獲第60屆廣播金鐘獎，教育局長吳立森（左2）祝賀學校得獎團隊。（圖由高雄市教育局提供）

    鳳林國中團隊榮獲第60屆廣播金鐘獎，教育局長吳立森（左2）祝賀學校得獎團隊。（圖由高雄市教育局提供）

