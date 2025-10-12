花蓮洪災第20天仍有5失聯 季連成：搜救工作從未放棄

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復重大洪災，針對失聯民眾，中央強調「搜救工作從未放棄」。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復重大洪災，累計19死、5失聯，針對失聯民眾，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天強調「搜救工作從未放棄」，將持續加強搜索。

季連成說，災後迄今仍有5位民眾失聯，中央動員5個縣市的特種隊、軍方特戰以及海巡特種人員，以混合編組方式投入搜索，搜索範圍涵蓋佛祖街336巷、武昌街85巷，以及光復溪與馬鞍溪的會流口、溪側等區域。搜索方式以輻射性搜索為主，也會針對可疑或民眾提供地點，加強挖掘。

另外，目前災區共動用374輛各式大小型機械、612名專業志工進行操作，國軍兵力也累計動員4萬2619人次，出動國軍重機械共349件，災後工作正式進入收尾階段。

季連成說，側溝清理昨已完成18公里，預計15日可將所有側溝清理完畢；佛祖街清淤部分，2200公尺林田幹道，目前只剩約600公尺即可打通，另也將打通所有灌溉渠道。沙包部分完成6萬個，目標增加至8萬個，除提供民眾防汛用，剩餘部分主要用於農田淤土覆蓋，避免下雨流入市區街道，造成二次傷害。

