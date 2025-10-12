為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍堰塞湖蓄水量大減 撤離計畫今天可望定案

    2025/10/12 11:33 記者王峻祺／花蓮報導
    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫今天將做最後確認，定案後交由縣長徐榛蔚核定。（記者王峻祺攝）

    中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫今天將做最後確認，定案後交由縣長徐榛蔚核定。（記者王峻祺攝）

    花蓮洪災第20天，經林保署監測，馬太鞍堰塞湖蓄水量大減為原來儲存量的1.7％，大幅降低風險，另外光復堤防已穩固，足以阻擋水流，累積疏濬量也達9萬立方公噸，不過若要解除紅色警戒，還須撤離計畫。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫今天將做最後確認，定案後就會交由縣長徐榛蔚核定；花蓮縣政府表示，撤離計畫預計最快今晚核定，並會盡快公布。

    季連成說，堰塞湖經專家透過水位探測器，以及無人機巡查監測後，發現蓄水儲存量僅剩約155萬噸，即使這些水量全部下洩，也不足以影響光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮安全，且現有堤防、疏濬及橋梁結構都有一定程度安全性。

    他說，雖然風險降低，但堰塞湖仍維持紅色警戒，目前每日水流量維持50萬噸到100萬噸，仍持續動用無人機和水位探測器進行全面性監控，解除紅色警戒4項指標中，前3項指標已達成，待第4項撤離計畫指標達成就會降級。

    季連成說，已連續2次召開撤離計畫會議，今天就會進行最後確認，將擴大警戒範圍，涵蓋光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等受災戶，並明確啟動強制撤離情境，包括單日累積雨量達200毫米，或發生地震規模5弱以上，都將啟動撤離。

    他說，撤離計畫中詳細劃分疏散對象、範圍與方法，計畫鎖定3個鄉鎮共12個村里，作為保全戶聚落，總計1837個門牌數，影響總數8524人，但還會進行滾動增加，最後要取決於「撤離的執行率」，計畫必須從嚴認定。

    撤離計畫中，優先撤離區列有86個門牌號碼，共計147人，對象包含老人、幼童、身障者、長照個體，以及老人之家等住民。計畫也詳細規劃撤離路線和收容點，並規範未來遊客撤離動線，人員至光復糖廠，車輛則向大農大富平地森林園區方向疏散。

    季連成說，撤離計畫核定後，就會立即啟動兵棋推演，主要目的是讓相關撤離人員、鄉鎮及原民代表參與，熟悉撤離模式，待災區完全復原、民眾生活恢復正常後，就會選擇適當時機點啟動實兵演練。

