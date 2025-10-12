為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    47項藥品擬退出台灣 石崇良：cyclosporine將啟動專案進口因應

    2025/10/12 11:55 記者黃政嘉／新北報導
    衛生福利部長石崇良（右）今說，免疫抑制劑cyclosporine因原廠停止廠線，將啟動專案進口因應。（記者黃政嘉攝）

    衛生福利部食藥署統計，今年截至9月底已有47項藥品預計退出台灣市場，衛福部長石崇良今回應，這47種藥，國內多有其他學名藥可以使用，只有免疫抑制劑cyclosporine因原廠停止廠線，供貨到明年底，將啟動專案進口作因應。

    石崇良今早至新北市新莊體育園區出席「台灣世界中風日」活動時接受媒體聯訪表示，「我們都建立通報機制。」這47種藥品，未來半年間供藥會比較不穩定，有些是進口時會有調整它的量，或不再提供了，當中差不多10個是原廠藥，其他也都是學名藥，不管怎樣，這47種藥多有國內其他的學名藥可以使用，這都是比較老藥，不是新藥，只有1個藥是屬於免疫的藥，是cyclosporine，這是在移植之後，抗排斥的藥，這個藥是整個原廠它停止廠線，不過它供貨可以到明年底，當中也會啟動專案的進口來作因應。

    至於該藥是否會有漲價問題？石崇良說，「目前都不會，如果是價格的關係，可以提起調整成本，那就會重新核價，目前都沒有收到相關要求。」

