無人機、環保艦隊做後盾 屏東提升河海污染應變能力

在演練過程中，岸巡人員與環保艦隊緊密協作，迅速完成油污圍堵，成功控制污染擴散範圍。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府環保局導入科技輔助，升級無人機裝備，搭載可精準偵測的紅外線熱顯像鏡頭，加上已有逾1400艘漁船加入的環保艦隊，以及多元演練規畫，大幅提升水體污染應變實力。

為強化海洋與河川污染災害應變能力，屏東縣環保局在無人機搭載紅外線熱顯像鏡頭，一旦在污染事件發生時，能即時偵測油污擴散範圍，提升應變效率與安全性，縮短人員進入污染區域的時間。

此外，屏東縣環保艦隊從招募至今成員逐年增長，環保局表示，目前已有逾1400艘漁船加入，居全國之冠，除平時投入海漂垃圾清除、河海巡護及港區維護外，並能在重大污染事件中擔任第一線支援角色。

屏縣同時也透過多元演練情境，提升應變能力，上週三（8日）就在東港鎮海公園舉辦「河海污染緊急應變暨區域搜救演練」，除動員縣府相關單位，也結合海巡署、國有財產署、中油公司、東港鎮公所與漁會、環保艦隊以及台南市環保局與高雄市海洋局等共19個單位參與。

演練模擬溺水事故與複合型海洋污染事件，海巡署無人機區隊到場投放魚雷浮標救生，此外，除傳統油污處置，也納入化學品外洩情境，現場採高壓沖洗結合吸油棉索圍堵，迅速去除滲入礁岩、附著於人工構造物的油污。

屏東縣政府指出，多元演練透過跨機關合作、導入科技與實地操演，不但可檢視屏縣應變能量是否足夠，更落實南部區域聯防機制，有效提升未來面對海洋污染事件的應變與處置能力。

屏東縣透過跨領域演練，展現中央、地方及跨縣市聯防體系的應變整合能力。（屏東縣政府提供）

成功圍堵油污並有效縮小污染範圍後，隨即啟用汲油器回收油污。（屏東縣政府提供）

