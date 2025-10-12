為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    花蓮救災志工納保逾1.1萬人 馬太鞍溪涵管便道中午起放寬管制車種

    2025/10/12 11:50 記者王峻祺／花蓮報導
    馬太鞍溪涵管便道12日午後放寬車種管制。（記者王峻祺攝）

    花蓮救災志工納公費保險10日上路，迄今累積超過1.1萬名志工投保，只要在指定志工分配站，掃描QR Code就可納保，每次加保以3天為單位，保額新台幣100萬元；另外，馬太鞍溪涵管便道將於今天中午過後放寬車種管制，限速30公里。

    針對救災志工的公費重大傷患意外險，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示說，截至11日統計，約有11105名志工完成投保，呼籲大家既然進到災區，除了注意自身安全，也務必透過QR Code加保志工保險。

    不過，投保需要證明文件確認身分，志工需攜帶證件拍照並上傳登錄。保險範圍主要以志工服務期間，遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時，提供保險金額100萬元意外身故及意外失能保障（按失能等級比例給付），同日不可重複投保。現場報到接受分派後，才能掃描加保，每次3天為限。

    另外，馬太鞍溪的涵管便道，將於今天中午12點放寬車種管制，除禁止全長拖車、重型全聯結車以上車輛通行外，其餘車輛包含大客車等均開放通行，但用路人須遵守車速30公里規範。

