新北塭仔圳第1區4千名地主換發權狀 免規費提供延時、假日服務

新北市政府推動塭仔圳市地重劃案，第1區共4000多名地主，即日起可申辦所有權狀換發。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動新泰塭仔圳市地重劃案，其中第1區共有4000多位地主，土地分配結果日前公告期滿，其中沒有涉及異議的土地均已完成權利變更登記，即日起可至全市任一地所申辦所有權狀換發，新莊地政事務所提供平日延時收件、假日換狀等服務，若民眾無法臨櫃辦理，可選擇網路通信或跨縣市代收辦後郵寄到家。

地政局指出，塭仔圳重劃案第1區共有4000多位所有權人，重劃前約有8000多筆土地，為配合大街廓開發，並減少土地分配公告期間異議，市府共受理788件土地調整分配申請案，把原本破碎的地籍整合為大小適宜、形狀方整的土地，重劃後降為1000多筆土地，提升利用價值與效率。

地政局表示，塭仔圳第1區2萬5000件無涉及異議土地權狀作業，因土地所有權人眾多，為避免排隊久候，減少舟車勞頓，可至新北市任一地政事務所辦理；新莊地所提供平日延時收件服務，10月13日至17日、10月21及28日，以及11月起每週二，延時收件至晚間7點30分，並於10月18日週六上午9點至下午4點提供假日換狀服務。

地政局提醒，換發重劃後所有權狀免收登記規費，土地所有權人可依照收到的重劃換狀通知書，備妥相關文件換狀，未辦理換狀不影響權益，日後有需求再換發；針對土地分配公告期間涉及異議案件的土地，等處理完畢再以公文通知所有權人。民眾有問題可洽詢新莊地政事務所：（02）22779245分機131、122、102、105。

針對塭仔圳重劃案第1區土地權狀換發，新莊地政事務提供平日延時收件以及假日換狀服務。（圖由地政局提供）

