光復賑災慈濟已發放1億多慰問金 今起進入長期關懷階段

光復洪災後第1天，花蓮慈濟基金會在就在車站前建立服務據點，協助救災。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，造成花蓮光復鄉出現嚴重災情，花蓮慈濟基金會從災後第1天就進駐災區並號召志工前往協助，堪稱是第1批的鏟子超人。基金會指出，慈濟從4日起到11日，2梯次發放發放金額計1億3350萬元、共有2670戶，拿到每戶5萬元慰問金，今天起也將陸續調整服務內容，進入長期持續關懷階段。

慈濟基金會指出，9月24日即進入災區關懷，除動員人力、物力進行光復鄉災後復原，並針對受災民眾因災情致影響生活與財損問題立即啟動慰問金發放，分別從10月4日、5日及10月9到11日進行兩梯次每戶5萬元之慰問金發放，截至11日為止，共計發放2670戶、發放金額為1億3350萬元。有關因故無法於發放日領取慰問金之受災戶，慈濟基金會已列檔，將由專人做後續發放處理。

另外，從災後第1天就在光復車站前設立的服務據點、行動廚房餐車等服務，基金會指出，將從今天起依實際需求及配合政府調度，圓滿服務與關懷。對光復災區關懷一直都在，惟將針對關懷與服務重點做滾動式調整，有關受災民眾在災後復原的後續需求，是否為獨居長者或兩老相依或有身心障礙失能者之問題進行紀錄後等，已一一詢問及紀錄2670戶光復鄉受災民眾後續關懷與需求。

慈濟基金會指出，慈濟在光復災區持續進行關懷行動，並視災區復原情形滾動式調整關懷功能組之人力與物力調派，慈濟關懷機制調整為經發放了解受災戶需求之後續家戶關懷，這些關懷包括家戶與水電修繕、輔具、心輔、就學問題等，慈濟在光復災區的關懷行動雖有滾動式調整，但慈濟人一直都在，希望光復災區在全民關懷善效應下，能早日回復正常生活。

花蓮慈濟基金會全力投入救災。（慈濟提供）

花蓮慈濟基金會災戶關懷。（慈濟提供）

花蓮慈濟基金會動員人力、物力進行光復鄉災後復原。（慈濟提供）

