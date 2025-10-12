為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國際基甸會跨海抵澎 前往澎湖福容徠旅和日立飯店贈送聖經

    2025/10/12 11:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    國際基甸會跨海抵澎致贈聖經，縣長陳光復在旁見證。（洪疇雲提供）

    國際基甸會跨海抵澎致贈聖經，縣長陳光復在旁見證。（洪疇雲提供）

    國際基甸會昨（11）日跨海抵澎，分別前往澎湖福容徠旅和日立飯店贈送聖經，原本率澎湖縣政府團隊前往台中考察的澎湖縣長陳光復，匆匆趕回澎湖，以資深基甸會員身份，參與見證分享祝福，顯示其宗教信仰的虔誠，但陳光復對於其他宗教也「一視同仁」，對於祈福國泰民安活動，都會參與盛會。

    近期中秋、國慶連續假期，澎湖不僅遊客眾多，包括各宗教團體慶典活動也多，導致空運交通班班客滿，包括台灣各大廟會互訪、地方廟堂落成慶典繞境及教會年慶福音宣教，均為祈福國泰民安，地方風調雨順，民眾平安喜樂，縣長陳光復都會前往參與， 以澎湖縣大家長身份，為地方祈福平安，表達尊重宗教信仰自由。

    國際基甸會澎湖衆教會活動，近期亦熱烈展開，除辦理澎湖城市祈禱午餐會、望安教會60週年慶外，昨日基甸會高雄特區由陳信德理事偕同各區會員，並結合澎湖支會洪疇雲會長及會員，前往旅宿業福容飯店和日立贈送中英對照聖經各120本，分別由朱美倫店長、盧秀瑄副理接受，即放置每間客房提供閱覽，祈許祝福觀光旅遊住宿遊客身心平安。

    今（12）日適逢主日禮拜，基甸會並安排講員分赴馬公浸信會和白沙教會及西鄉教會等教會，作福音見證分享等，與教友們共同見證。

    國際基甸會前往日立飯店，致贈聖經。（洪疇雲提供）

    國際基甸會前往日立飯店，致贈聖經。（洪疇雲提供）

