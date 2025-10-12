馬太鞍溪便道12:00起開放管制車輛通行 全聯結車禁行

馬太鞍溪便橋12日起，除禁行全聯結車，其他車種皆可通行。圖為南下往光復南引道。（資料照）

花蓮縣台9線232公里處馬太鞍溪河床涵管便道放寬車種限制，自今天（12日）中午12時起，除禁行全聯結車，其他車種都可以通行，限速30公里。公路局提醒，請用路人減速慢行，注意行車安全。

台9線馬太鞍溪橋河床涵管便道前天（10日）提前搶通。公路局說明，起初先開放行人、自行車、小型車及搶救災車輛通行，昨天試行重車及甲類大客車並觀察車行軌跡，評估涵管及路基穩定性良好，經昨天辦理便道（既有道路）2處路口改善完成後，今天放寬管制車種通行，但禁止全聯結車通過。

公路局也將中央氣象署雨量站及雷達回波強度等氣象情資，納入封路管理機制。水位計設於涵管便道及上游2公里處，即時監測水位變化，並於南、北2端堤頂上設置監視器（CCTV），即時監看河床水位變化及便道通行狀況，便道堤頂也安排24小時監看警戒人力，全時段監控上游降雨與河川水位變化，以利提前啟動預警機制及封閉管制，確保便道通行安全。

公路局表示，已完成第一階段的涵管便道通車目標，後續第二階段鋼便橋預計明年1月底前完成。目前涵管便道供緊急有條件通行，遇上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將預警性封閉便道，如因施工需要亦有可能部分時段管制通行，請用路人配合現場指揮人員及牌面導引行車。

馬太鞍溪便橋12日中午12時起放寬車種限制，除禁行全聯結車，其他車種皆可通行。（圖由公路局提供）

