亂傳謠花蓮災區「百人被埋」 鍾姓志工被約談竟怒稱「想要我閉嘴」

新北市鍾姓男子在社群貼文稱光復災區佛祖街還埋有上百名老人及小孩，遭消防局指正後還留言嗆消防人員，圖為佛祖街災區。（資料照，記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，造成19人死亡、5人失聯慘劇，但經常有人在網路發文現場發現屍體，更有新北市40歲鍾姓男子誇張貼文稱佛祖街「上百名老人甚至小孩都在下面」，現場氣味濃烈讓他吃不下，遭花蓮警方依法約談移請開罰。鍾男昨仍上網辯稱：「我對自己的言論負責絕沒有造謠，當下發現資訊不夠確實，馬上刪文更正正確資訊、並道歉。」鍾男最後還強調自己「不是民眾黨的」。

經常上網針貶時事的40歲鍾姓男子前往光復災區擔任志工，日前Threads上稱佛祖街某地有上百名老人、小孩遭掩埋，還稱因天氣炎熱，現場氣味濃烈，讓他難以進食，繪聲繪影地描述當地慘況，引發網友一片譁然。鍾男貼文遭消防人員指正，但第一時間鍾男還回嗆消防員：「告我啊！有訪談錄影有在怕你？在這邊裝給誰看。」

遭警方約談後仍貼文強調：「想打擊我說真話、破壞我的公信力，現在要用這種方法讓我閉嘴關押我」。

花蓮縣警察局通知鍾男到案說明訊息來源，警方指出，北部地區自主前來協助救災的40歲鍾姓男子，在沒有查證的情形下，以自身網路帳號在網路上散播災區百人死亡的訊息供人瀏覽，造成社會大眾一片譁然和驚恐，後續被依災害防救法第53條移請新北市警察局裁罰。

另外，也有36歲賴姓男子在志工群組中貼文「佛祖街救災現場挖出兩具大體」，甚至還加註花蓮警局大隊長正在現場，引發志工恐慌，警消與家屬急忙查證，但發現賴男根本沒去現場當志工，訊息全是臆測亂傳。

花蓮縣警察局長陳百祿說，在言論自由的時代，對於各種訊息的接收，應負有注意真實和查證的義務，避免在接到假訊息後散播於眾，不只浪費救援資源，還可能影響公共安全，造成社會恐慌和緊張，因而觸犯災害防救法第53條及社會秩序維護法第63條之規定。

