新人結婚遇停電批危機處理差 高雄知名婚宴餐廳致歉

新人在高雄台鋁「晶綺盛宴」辦婚禮，卻遇上停電。（圖擷自晶綺盛宴臉書）

一對新人指控，本月4日在高雄知名婚宴餐廳台鋁「晶綺盛宴」辦婚禮，卻碰上停電掃興，業者卻把停電原因推給台電、危機處理差，讓婚禮變成「驚奇盛宴」；對此，台電今（12日）澄清，停電是用戶自有設備異常引起，並非台電設備；「晶綺盛宴」則表示歉意，未來將強化備援系統與緊急應變措施。

這對新人在《爆料公社》貼文，指當天中午12點開桌，但10點半抵達時現場一片黑，被告知台電無預警停電，佈置廠商都打著手機、手電筒摸黑佈置，新人也只能在悶熱休息室內化妝。直到11點半才開始部份復電，12點半才開桌，會場內熱的要死，冷氣完全不涼，所有人邊吃飯邊流汗。

請繼續往下閱讀...

新人說，「晶綺盛宴」沒有任何一個負責人出面致意說明，最後叫經理出來，卻推說「那是台電停電，我們也是受災戶，我們還自費花錢找發電機」，能做的就是開立證明，給新人對台電提告賠償損失，餐廳則賠償2箱紅酒；但新人表示從頭到尾都沒有要求賠償，而是感受問題，批評餐廳的危機處理該好好反省，並酸說「真的是驚奇盛宴!」

對此，台電高雄營業區今天說明，4日上午台鋁的自有設備發生故障，造成該處饋線小環路跳脫，台電獲報派員與台鋁機電人員查明原因，於上午11點23分復電，強調「該事故是用戶自有設備異常所引起，並未影響其他區域供電，也亦非台電設備因素。」

「晶綺盛宴」今天也回應說，4日上午發生突發性無預警停電，該狀況並非「計畫性工作停電公告」範圍內，導致營業範圍於短時間出現臨時停電情形，影響部分貴賓的用餐與活動。當天餐廳除全力配合台電搶修，第一時間也啟動應變機制，恢復供電後，隨即完成現場復原作業。「對於造成的不便與困擾，我們深感抱歉，並誠摯感謝現場貴賓的理解與體諒」。

「晶綺盛宴」強調，未來將進一步強化備援系統與緊急應變措施，確保所有活動皆能於最穩定、安全環境中進行，並再次誠摯致歉。

台電指是台鋁商場的自有設備LBS負載啟斷開關故障。（圖由台電提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法