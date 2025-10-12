為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新人結婚遇停電批危機處理差 高雄知名婚宴餐廳致歉

    2025/10/12 10:52 記者葛祐豪／高雄報導
    新人在高雄台鋁「晶綺盛宴」辦婚禮，卻遇上停電。（圖擷自晶綺盛宴臉書）

    新人在高雄台鋁「晶綺盛宴」辦婚禮，卻遇上停電。（圖擷自晶綺盛宴臉書）

    一對新人指控，本月4日在高雄知名婚宴餐廳台鋁「晶綺盛宴」辦婚禮，卻碰上停電掃興，業者卻把停電原因推給台電、危機處理差，讓婚禮變成「驚奇盛宴」；對此，台電今（12日）澄清，停電是用戶自有設備異常引起，並非台電設備；「晶綺盛宴」則表示歉意，未來將強化備援系統與緊急應變措施。

    這對新人在《爆料公社》貼文，指當天中午12點開桌，但10點半抵達時現場一片黑，被告知台電無預警停電，佈置廠商都打著手機、手電筒摸黑佈置，新人也只能在悶熱休息室內化妝。直到11點半才開始部份復電，12點半才開桌，會場內熱的要死，冷氣完全不涼，所有人邊吃飯邊流汗。

    新人說，「晶綺盛宴」沒有任何一個負責人出面致意說明，最後叫經理出來，卻推說「那是台電停電，我們也是受災戶，我們還自費花錢找發電機」，能做的就是開立證明，給新人對台電提告賠償損失，餐廳則賠償2箱紅酒；但新人表示從頭到尾都沒有要求賠償，而是感受問題，批評餐廳的危機處理該好好反省，並酸說「真的是驚奇盛宴!」

    對此，台電高雄營業區今天說明，4日上午台鋁的自有設備發生故障，造成該處饋線小環路跳脫，台電獲報派員與台鋁機電人員查明原因，於上午11點23分復電，強調「該事故是用戶自有設備異常所引起，並未影響其他區域供電，也亦非台電設備因素。」

    「晶綺盛宴」今天也回應說，4日上午發生突發性無預警停電，該狀況並非「計畫性工作停電公告」範圍內，導致營業範圍於短時間出現臨時停電情形，影響部分貴賓的用餐與活動。當天餐廳除全力配合台電搶修，第一時間也啟動應變機制，恢復供電後，隨即完成現場復原作業。「對於造成的不便與困擾，我們深感抱歉，並誠摯感謝現場貴賓的理解與體諒」。

    「晶綺盛宴」強調，未來將進一步強化備援系統與緊急應變措施，確保所有活動皆能於最穩定、安全環境中進行，並再次誠摯致歉。

    台電指是台鋁商場的自有設備LBS負載啟斷開關故障。（圖由台電提供）

    台電指是台鋁商場的自有設備LBS負載啟斷開關故障。（圖由台電提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播