獨家》壽山獮猴殺鴿驚到山友 獼猴專家：野生動物行為不用干涉

鴿子被獮猴抓咬，最後奄奄一息。（擷取自「高雄柴山樂遊交流」臉書社團）

高雄有山友今（12）日在臉書社團貼出一則猴子光天化日獵殺鴿子的影片，影片中見有台灣獼猴抓著1隻鴿子，一開始鴿子還拍動著翅膀掙扎，不久即奄奄一息，原PO形容是「獵殺現場」。對此，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟提醒，獼猴是雜食性，這也是牠們動物行為的一環，民眾不用去干涉。

林美吟指出，台灣獼猴是雜食性，不會沒東西吃，平時很少會去獵食小型動物，在壽山、柴山的過往記錄，曾有山友見過雄猴抓石龍子（蜥蜴），鴿子倒是比較少見。

林美吟說，山友拍攝的影片未拍到獼猴完整的行為，例如是不是有在吃鴿子？但她從短短影片中來看，小雄猴沒有用牙齒去撕咬鴿子，而是在拔鴿子的毛，「比較像是在玩」，後面還有1隻在追羽毛，由於沒有看到事前獼猴怎麼抓到鴿子的，猜測可能是鴿子是受傷或什麼，被獼猴撿走玩弄，影片地點是在往壽山動物園的沿線，這段路上鴿子和流浪動物滿多的，也常見流浪狗獵食鴿子。

林美吟強調，台灣獼猴原本就是雜食性，並非凶性大發才會獵食小動物，建議遊客或山友見到這樣的情況，不用去干涉，那是原本動物行為的一環，只要觀察就好，另外注意前往柴山、壽山等獼猴常出沒之處，切記食物不外露。

台灣獮猴抓著1隻鴿子，鴿子因掙扎羽毛掉落一地。（擷取自「高雄柴山樂遊交流」臉書社團）

