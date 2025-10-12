板橋府中遊龍陸橋拆除完工 新北設QR Code留存城市記憶

新北市板橋區的府中遊龍陸橋拆除完工，市府設QR Code留存城市記憶。（記者羅國嘉攝）

位於新北市板橋區的府中遊龍陸橋，因使用率低於9月19日深夜展開拆除作業，歷時1個月，今（12日）全面完工，縣民大道街景隨之開闊明亮，展現嶄新市容。養護工程處長鄭立輝表示，為保留城市記憶，市府特於原陸橋位置設置QR Code地磚，民眾可掃描連結至記錄陸橋歷史的「橋誌」網頁，瀏覽陸橋原貌與沿革。

鄭立輝指出，隨著行人通行環境不斷改善，早期設置的人行陸橋功能逐漸由平面斑馬線取代，部分陸橋因結構龐大、使用率低，不僅占據人行空間，更可能形成治安死角。市府依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，邀集相關單位會勘並取得共識後，決定拆除府中遊龍陸橋，以重塑安全舒適的步行環境。

鄭立輝表示，拆除作業於9月19日深夜展開，養工處進行拆橋與吊離大梁，翌日清晨即恢復周邊交通，並陸續完成東西兩側橋體與樓梯拆除，同步復原人行道。經施工團隊協力作業，今已完成全區清整與復舊，讓府中路段街景更加開闊整潔。

鄭立輝補充，為保留城市記憶，市府特於原陸橋位置設置QR Code地磚，民眾可掃描連結至記錄陸橋歷史的「橋誌」網頁，瀏覽陸橋原貌與沿革。即使陸橋拆除，其歷史印記仍將留存在城市故事中，延續新北的發展軌跡。

工務局長馮兆麟表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，拆除後全市尚有95座。市府未來將持續評估使用率低的陸橋，逐步推動「減橋」與城市更新，兼顧美觀與安全，讓公共空間回歸市民共享。

