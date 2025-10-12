鳳林3里長簽不需要國軍幫忙切結書！ 打臉鎮長「中央不幫忙」

有網友PO出鳳林3個里長簽下不需要國軍幫忙的切結書，指出3份切結書皆有鳳林鎮鎮長林建平的印章。（圖擷取自劉哲瑋臉書）

花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰決，大水在光復鄉造成嚴重災情，鳳林鎮鎮長林建平說，災民感覺不到中央關心，只好自己想辦法。對此，教師劉哲瑋分享PO出鳳林3個里長簽下不需要國軍幫忙的切結書，指出3份切結書皆有鳳林鎮鎮長林建平的印章，該貼文也被民進黨立委郭昱晴分享，怒轟「這不是地方自治，這是欺騙災民、玩弄民心的政治表演。」

劉哲瑋在臉書發文分享網友在社群平台Threads照片，可以看到照片中山興里里長-謝盛宜、長橋里里長-邱進崑、大榮里里長-莊秀英分別簽署「花蓮縣鳳林鎮山興里災害應變中心無需申請國軍兵力確認單」、「花蓮縣鳳林鎮長橋里災害應變中心無需申請國軍兵力確認單」、「花蓮縣鳳林鎮大榮里災害應變中心無需申請國軍兵力確認單」。簽署時間為2025年10月7日11點45分左右，而3份切結書皆有鳳林鎮鎮長林建平的印章。

民進黨立委郭昱晴表示，鳳林鎮長做的這幾件事，真的惡劣到極點，拒絕國軍協助卻反咬中央，明明三位里長都簽了「不需要國軍幫忙」的切結書，鎮長還蓋章同意，卻跑去媒體前說「中央不願幫忙」，公然顛倒黑白、欺騙全台灣。

郭昱晴指出，災後不久，就急著發2萬元「鎮公所慰問金」，卻把縣府5萬元的正式慰問金拖著不發，刻意營造「只有地方政府在幫忙」的假象，操弄災民情緒，政治作秀取代救災行動，拒絕中央支援、不讓國軍進場，結果反而花力氣做宣傳、搶鏡頭，讓真正的救援工作延宕，讓災民受更多苦。

郭昱晴直言，這就是典型的「先製造對立、再假裝救世主」套路，與中共的宣傳手法如出一轍——先抹黑，再收割，這不是地方自治，這是欺騙災民、玩弄民心的政治表演。

