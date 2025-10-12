東北季風快來了！ 天氣風險曝轉涼時間點

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，溫度偏高的情況也要再維持1週左右，下週六（18日）晚間起下一波東北季風逐漸南下，19日增強。（資料照）

今日天氣高溫炎熱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，溫度偏高的情況也要再維持1週左右，下週六（18日）晚間起下一波東北季風逐漸南下，週日增強，有機會一直影響到再下一週（20日以後）的天氣，北部、東半部、恆春半島等地下雨的情況預估都會變得比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現的可能性。溫度也將會有較明顯轉涼的趨勢。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，國慶連續假期來到尾聲，今年的國慶假期可說是在高溫炎熱中度過，溫度偏高的情況也要再維持1週左右，各地高溫普遍上看32～35度，大台北、西半部局部地區有機會達到36度或以上，外出做好防曬、防中暑的準備仍是未來這5～7天內的重點。



粉專指出，下週六（18日）晚間起下一波東北季風逐漸南下，下週日（19日）東北季風逐漸增強，有機會一直影響到再下一週（20日以後）的天氣。目前的預報看起來下週末這一波東北季風強度仍然比較強，迎風面地區天氣將轉變為陰雨型態，包括北部、東半部、恆春半島等地下雨的情況預估都會變得比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現的可能性。溫度也將會有較明顯轉涼的趨勢，還是以北台灣的感受最為明顯，中南部也有機會在這一波東北季風影響過程中感覺到秋天到來的氣息。

粉專續指，另外就是南邊海面上的熱帶擾動也有機會在下週的後半再度開始活躍，尤其是在菲律賓以東海面一帶，可能會再有新的擾動發展起來，不過目前的預報資料對於擾動發展的看法分歧度還相當大，會不會真的會有擾動發展？發展之後又對台灣有沒有影響性？都還需要再密切觀察，暫時應該還不必太過擔心，只需要留意後續預報的資訊就可以。

