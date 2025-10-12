十月同志驕傲月！多元性別活動串聯 台北展繽紛友善氛圍

2025 Color Taipei彩虹觀光巴士，每趟均由變裝皇后帶領導覽（圖為變裝皇后薔薇）（台北市觀傳局提供）

台北市觀傳局響應10月同志驕傲月，推出「2025 Color Taipei」系列活動。近日，結合LGBTQ+主題的活動「狂歡直達車 Party Tour」，在變裝皇后帶領下，與乘客一同遊覽台北彩虹景點。終點抵達變裝皇后選秀節目「皇后更衣室」決賽現場，共同見證全新變裝皇后冠軍誕生。觀傳局表示，接下來除了同志遊行，民眾也可以參與「台灣跨性別遊行」以及「國際變裝藝術節」等多元性別活動，體驗十月台北繽紛友善的多元魅力。

觀傳局說明，每年10月底在台北舉辦的同志遊行，吸引超過10萬名國內外旅客參與，10月期間台北也舉辦多項LGBTQ+主題活動，共同響應這項年度盛事。今年觀傳局規劃30趟次的彩虹觀光巴士遊程，特別將其中3場結合主題活動推出「狂歡直達車 Party Tour」路線，不僅搭乘觀光巴士，透過變裝皇后導覽下更深入認識台北的彩虹景點文化，在遊程的終點，還會參與盛大的皇后更衣室決賽現場等主題活動。參與民眾表示，導覽皇后與工作人員的親切熱情，讓他們更深入了解台北LGBTQ+的發展軌跡，遊程終點的活動演出更是專業又精采，現場氣氛超high，絕對會推薦給親朋好友。

請繼續往下閱讀...

觀傳局提到，接下來還有2場活動，分別為24日「台灣跨性別遊行」以及25日「國際變裝藝術節」。「台灣跨性別遊行」由台灣同志諮詢熱線協會主辦，是推動社會對跨性別族群的理解與尊重，每年在同志遊行前一晚舉行，民眾將前往二二八和平公園，一同參與遊行；每年於同志遊行當日晚間登場的「國際變裝藝術節」，則邀集亞洲各國變裝皇后共演，彩虹觀光巴士更將從遊行現場出發，帶領民眾前往活動會場，共度熱情繽紛的夜晚。

觀傳局表示，「彩虹觀光巴士」持續在10月26日前的每週四、五、六、日登場，西門紅樓同步舉辦的《我的彩虹宣言》互動展覽展期也至10月31日。此外，10月期間推出贈送彩虹小禮物、住房優惠及餐飲折扣等限定活動。

搭乘彩虹觀巴遊程「狂歡直達車」10月24日場次，即可參與「台灣跨性別遊行」。（台北市觀傳局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法