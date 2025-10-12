季節限定10月雪 空心菜白色花海呈現壯闊之美

空心菜雪茫茫花海宛若10月雪。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋鎮、朴子市是台灣種植採籽用空心菜主要產區，花期9月底至11月初，最佳觀賞期為每年雙十節前後，一大片白色花序宛若10月雪，令人驚艷，雙十連假吸引不少人來觀賞季節限定的空心菜花海。

大多數人都吃過「空心菜」，但很少有人看過空心菜開花，因為空心菜講求鮮嫩，不可能種到開花，但採籽用空心菜顧名思義就是要採收種籽，因為要先開花才能結籽，布袋鎮、朴子市因為氣候適合，成為台灣種植採籽用空心菜主要產地，全台約有9成5左右空心菜籽來自這裡。

朴子市吳姓農友指出，空心菜從播種至採收只要18至20天左右，但「採種」用空心菜要半年時間才能收籽，布袋、朴子合計種植約500公頃的採籽用空心菜，主要種植區在布袋鎮貴舍、樹林、考試、菜舖及朴子市崁前、崁後、順安、竹村等地，大概在嘉170縣道布袋段與嘉161縣朴子、布袋段。

黃姓攝影人表示，空心菜是旋花科，其花冠呈漏斗形，看起來和牽牛花長得很相似，其花色有白色和淡紫色，空心菜花為早上開花，中午過後就開始凋謝，因而賞花最好是在中午1點之前，拍照最佳時機則是一早，陽光還不會太刺眼的時候。

空心菜花的花冠呈漏斗形。（記者蔡宗勳攝）

空心菜花海是嘉義縣布袋、朴子季節限定的特色景觀。（記者蔡宗勳攝）

