逼真！彰化田中清潔隊用廢棄物打造「垃圾車模型」

隊員郭達龍（左）、陳彥甫（右）表示，兩人都沒學過美術，都對組合模型有興趣 ，花了一個月時間完成這台「縮小版垃圾車」。（記者陳冠備攝）

「這真的是用回收物做的嗎？」彰化縣田中鎮清潔隊發揮驚人創意，利用沙拉油筒、電風扇、鍋子等廢棄物，打造出戰鬥直升機阿帕契、重型機車及等比例垃圾車等造型熄菸筒，逼真程度宛如模型，吸引路過民眾爭相拍照，甚至有人想出價收藏，成為「菸蒂不落地」政策的最佳代言。

田中鎮清潔隊長蕭莉惠表示，為響應環境部推行的「菸蒂不落地」行動，隊員郭達龍、陳彥甫與鄭杰榮發揮巧思，將日常回收品重新組合創作。阿帕契的機身由廢沙拉油筒製成，螺旋槳取自舊電風扇，駕駛艙細節分明；另一台重機熄菸筒則以廢金屬與娃娃車拼裝，造型帥氣十足。

最吸睛的作品莫過於仿真垃圾車熄菸筒，外型還原田中清潔隊專用車，連標誌與車燈都完整復刻，車斗還能升降，造型栩栩如生。郭達龍笑說，雖沒學過美術，但因具機械製圖背景，發想後就和同事集思廣益，花了一個月時間完成這台「縮小版垃圾車」，每次展出都掀起話題。

此外，隊員鄭杰榮也利用廢棄木材製作蝶古巴特杯墊，讓不起眼的資源回收品煥然一新。蕭莉惠說，這些作品不僅美觀實用，更傳遞「垃圾也有第二生命」的理念，希望藉由創意作品提醒民眾勿亂丟菸蒂，共同打造乾淨美麗的家園。

彰化縣田中鎮清潔隊發揮驚人創意，利用沙拉油筒、電風扇、鍋子等廢棄物，打造出戰鬥直升機阿帕契、重型機車及等比例垃圾車等造型熄菸筒。（記者陳冠備攝）

隊員鄭杰榮也利用廢棄木材製作蝶古巴特杯墊，讓不起眼的資源回收品煥然一新。（記者陳冠備攝）

田中清潔隊用廢棄物打造「垃圾車模型」，逼真度爆表。（記者陳冠備攝）

田中鎮清潔隊利用廢棄電風扇、保溫瓶等回收物，打造一台阿帕契戰鬥直升機。（記者陳冠備攝）

