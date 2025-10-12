北海岸18處野溪與農路災後復建全面完成 恢復安全兼顧生態永續

三芝區青山路復建工程施工前泥濘、石塊堆積。（農業局提供）

去年10月山陀兒颱風來襲，強降雨重創新北市萬里、金山、石門、三芝及淡水等北海岸地區，多條野溪護岸沖毀、農路坍塌，造成交通不便與農業損失。新北市農業局全力投入復建，今年8月已順利完成18件工程，全面恢復受損設施功能，減輕居民與農民生活不便。

農業局局長諶錫輝指出，山陀兒颱風當時外圍環流與東北季風交互影響，導致北海岸區域連日強降雨。金山區磺溪、三芝區八連溪及大屯溪因溪水暴漲，造成多處淹水、護岸崩塌與農路中斷。市府第一時間啟動搶通與搶災作業，並爭取超過2.5億元復建經費，完成固床工、護岸施作、河道改善及農路修復等18件工程，顯著提升北海岸排水能力與農業生產安全。

請繼續往下閱讀...

諶錫輝表示，這次野溪復建工程挑戰極高。北海岸地形陡峭、河道湍急，施工機具進出困難，部分路段需以臨時便道或小型機具逐步推進；同時施工須與地主協調取得同意，且天候不穩導致工程時常中斷。工程團隊秉持「安全與品質優先」原則，最終復建成果不僅修復護岸、穩固邊坡及農路，更營造出安全且生態友善的河川環境，為地方防災與永續發展奠定堅實基礎。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，山陀兒颱風復建工程展現團隊在艱困環境中堅守品質與效率的精神，兼顧居民安全與生態永續，讓農業生產與自然環境共存共榮。未來市府將持續精進防災設施與河川治理，守護市民安全與農業發展。

三芝區青山路復建工程施工後道路舒適寬敞。（農業局提供）

金山區農路及野溪復建工程，施工前可見樹木堆積。（農業局提供）

金山區農路及野溪復建工程施工後恢復原本大自然生態。（農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法