    首頁 > 生活

    竹縣績優公廁評比 新豐野戰公園、竹北車站、新豐鄉公所摘冠

    2025/10/12 10:34 記者廖雪茹／新竹報導
    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，新豐野戰公園公廁摘下觀光休閒組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，新豐野戰公園公廁摘下觀光休閒組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣績優公廁評比出爐！全縣共有21座公廁，角逐新竹縣政府環保局舉辦的公廁評比，觀光休閒、交通商業及行政社福等3個組別，經專業巡檢評分及民眾投票加權後，分別由新豐野戰公園、竹北車站、新豐鄉公所奪得第1名。

    縣府環保局表示，為展現新竹縣公共廁所清潔維護成效，並提升民眾參與公共設施品質提升的意識，辦理「114年度竹縣績優公廁，票你所屬」活動，合計有21座公廁報名參與角逐，經專業巡檢評分及民眾投票加權後，近日已在官方臉書粉絲專頁，公布最終結果與抽獎中獎名單，歡迎民眾上網查詢。

    在觀光休閒場所組方面，由新豐野戰公園勇奪第一名，新埔褒忠亭義民廟榮獲第二名；交通及商業營業場所組則由竹北車站拔得頭籌，台灣中油豐興加油站獲得第二名；行政機關及社福場所組的第一名則由新豐鄉公所獲得，新竹縣體育館拿下第二名。其餘如獅山遊客中心、湖口車站、遠百竹北、新竹縣政府及關西鎮公所等單位也表現亮眼，成為縣內公廁管理的優良示範。

    活動除專業評比外，也開放民眾參與線上投票，透過「票你所屬」機制，展現使用者對公共設施的真實意見與需求。活動結束後，以公開電腦隨機抽獎方式抽出幸運得主，共送出萬元超商禮券。

    環保局表示，公共廁所是展現城市文明與生活品質的重要指標，感謝各單位與第一線清潔人員的努力，讓縣民與遊客皆能享受潔淨舒適的如廁環境。未來將持續推動公廁品質精進，並透過多元方式鼓勵民眾共同維護環境，營造更友善宜居的生活空間。

    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，竹北車站公廁摘下交通商業組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，竹北車站公廁摘下交通商業組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，新豐鄉公所公廁摘下行政社福組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

    「新竹縣績優公廁，票你所屬」活動，新豐鄉公所公廁摘下行政社福組第一名。（圖由新竹縣政府提供）

