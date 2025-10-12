桃園大觀盃海洋雙港馬拉松熱鬧開跑 補給站採「環保循環杯」減廢

「2025桃園市第五屆大觀盃海洋雙港超半程馬拉松」12日清晨在大園區竹圍漁港天幕廣場開跑。（記者鄭淑婷攝）

「2025桃園市第5屆大觀盃海洋雙港超半程馬拉松」今（12）日清晨在大園區竹圍漁港天幕廣場開跑，吸引約4200名國內外選手報名，主辦單位表示，今年賽事首創海洋雙港精神，調整路線由竹圍漁港到許厝港溼地，沿途行經豬鼻子沙灘、大園潮音海岸觀景步道等景點，並與呼嘯而過的飛機齊跑，陸、海、空秘境全攬，賽程每3公里設置1個補給站，備有烤豬、烤雞、白蝦、龍膽石斑、滷味、水果及運動飲料等，讓跑者一邊跑步、一邊享用豐富多樣的美食，同時也將補給站的紙杯改為循環杯，大大減少賽事產生的垃圾量。

賽事由桃市府體育局長許彥輝、大園區長余誌松、觀音區長劉草典、大園區議員徐其萬、觀音區議員吳進昌、許更生等人鳴槍起跑，並由保時捷前導車揭開序幕，賽程中也邀請賽道天使「AED RUNNER」及專業跑者配速員加入陪跑，除保護跑者安全，更能幫助跑者跑出最佳成績，沿途還有在地社團、里民等組成的加油團啦啦隊為跑者加油打氣，充分感受大園人的熱情與活力。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，今年賽事分為超半程馬拉松22K、健康與聯誼組11K及親子組5K，並有來自阿富汗、澳洲、菲律賓、南非、瑞典、泰國、越南、德國、中國、香港、日本、肯亞等選手參賽，其中，單身聯誼組曾有配對成功記錄，而此次活動由桃園市體育總會馬拉松委員會承辦，獲交通部公路局、經濟部水利署、桃市府體育局等局處及大園區各里辦公處協助，及桃園保時捷中心、萬岱豐食品股份有限公司、佳格食品股份有限公司、正隆股份有限公司、永源集團、芷戀咖啡、SIG專業頭皮養護及旭輝針織有限公司贊助，讓跑者享受到更充沛的資源與服務。

大觀盃賽道沿途有在地社團、里民等組成的加油團啦啦隊，為跑者加油打氣。（記者鄭淑婷攝）

大觀盃補給站採用循環杯，大大減少賽事產生的垃圾量。（記者鄭淑婷攝）

大觀盃賽程每3公里設置1個補給站，備有烤豬、烤雞、白蝦、龍膽石斑、滷味、水果及運動飲料等，讓跑者一邊跑步、一邊享用豐富多樣的美食。（記者鄭淑婷攝）

大觀盃賽程每3公里設置1個補給站，備有烤豬、烤雞、白蝦、龍膽石斑、滷味、水果及運動飲料等，讓跑者一邊跑步、一邊享用豐富多樣的美食。（記者鄭淑婷攝）

「2025桃園市第五屆大觀盃海洋雙港超半程馬拉松」12日清晨在大園區竹圍漁港天幕廣場開跑，吸引國內外選手參賽。（大園區公所提供）

「2025桃園市第五屆大觀盃海洋雙港超半程馬拉松」12日清晨在大園區竹圍漁港天幕廣場開跑。（記者鄭淑婷攝）

大觀盃補給站採用循環杯，大大減少賽事產生的垃圾量。（記者鄭淑婷攝）

（記大觀盃賽程每3公里設置1個補給站，備有烤豬、烤雞、白蝦、龍膽石斑、滷味、水果及運動飲料等，讓跑者一邊跑步、一邊享用豐富多樣的美食。（記者鄭淑婷攝）

大觀盃由保時捷前導車揭開序幕。（大園區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法