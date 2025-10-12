為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵寧靜車廂親子不友善？交通部官員澄清：僅針對3C行為

    2025/10/12 09:43 記者蔡昀容／台北報導
    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導。（高鐵提供）

    高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導。（高鐵提供）

    高鐵「寧靜車廂」引起大眾熱議，有些民眾認為對親子不友善。交通部主秘沈慧虹11日發臉書分享搭高鐵的觀察，「寧靜車廂」是針對3C產品使用行為，包括使用3C戴耳機、講電話到玄關，都是大人可控行為，並不包含嬰幼兒或因病影響自主能力旅客，帶小朋友出門本就辛苦，爸媽不要太有壓力。

    沈慧虹發臉書表示，昨天搭高鐵時，去程南下車廂內有小朋友，稚嫩童聲並不吵鬧；有2位乘客帶狗狗，裝籠用推車上車，偶有狗狗哼哼汪汪，也還好。

    回程北上，她的座位後方有位外籍人士，聽得到講電話的聲音，不是英文，對方後來在桃園站下車。車廂內也有小朋友，和媽媽小小聲的童言童語。

    沈慧虹表示，「大家真的不要誤會對小朋友不友善。」小孩子哭鬧並不是爸爸媽媽願意的，她也相信爸媽會盡力安撫，帶小朋友出門本來就很辛苦，爸媽不要太有壓力。

    沈慧虹強調，「寧靜車廂」的用意很清楚，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等行為，這些都是大人可以控制的行為。至於嬰幼兒或因病影響自主能力旅客，高鐵都將提供必要協助；若要簡單總結，「其實就是互相尊重。」

    圖 圖
    圖 圖
