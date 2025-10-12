新北「適性宣導與體驗活動」第2梯開放報名 18校接力登場至12月

復興商工美工科學生創意作品輸出拼圖體驗課程。（教育局提供）

為協助家長掌握升學制度與未來教育發展趨勢，新北市教育局攜手18所高中職學校推出「適性宣導與體驗活動」，共開放3160個名額。第1階段報名熱烈，鶯歌工商、淡水商工、豫章工商及復興商工等校名額全數額滿並增額開班。教育局提醒，第2階段免費報名已開放中，至額滿或活動前1日中午12時止。

教育局指出，這次活動突破以往「講座式宣導」的單向模式，結合「適性生涯探索」、「升學制度解密」及「群科現場體驗」三大主題，讓學生透過實際體驗認識各群科特色。首場將於10月18日由新北高工及淡水商工率先登場，後續由鶯歌工商、三重商工、醒吾高中、泰山高中、樟樹國際實中、瑞芳高工、豫章工商、穀保家商、崇義高中、樹人家商、智光商工、莊敬工家、東海高中、復興商工、中華海事及能仁家商等18校接力辦理，活動將持續至12月27日，全程免費，開放家長與學生共同報名。

教育局表示，今年報名踴躍，顯示家長對「適性教育」的觀念已明顯轉變，從以往的「升學導向」轉向「興趣導向」。技職教育早已不再是「退而求其次」，而是家長與學生主動選擇的理想方向。第二階段報名至額滿或活動前1日中午12時止，報名可至新北國中技優教育資訊平台。

樟樹實中流行服飾科髮圈製作體驗。（教育局提供）

復興商工廣告設計科影音多媒體組學生作。（教育局提供）

豫章工商電機電子群資訊科循跡自走車競賽。（教育局提供）

