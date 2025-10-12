為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北「適性宣導與體驗活動」第2梯開放報名 18校接力登場至12月

    2025/10/12 09:50 記者羅國嘉／新北報導
    復興商工美工科學生創意作品輸出拼圖體驗課程。（教育局提供）

    復興商工美工科學生創意作品輸出拼圖體驗課程。（教育局提供）

    為協助家長掌握升學制度與未來教育發展趨勢，新北市教育局攜手18所高中職學校推出「適性宣導與體驗活動」，共開放3160個名額。第1階段報名熱烈，鶯歌工商、淡水商工、豫章工商及復興商工等校名額全數額滿並增額開班。教育局提醒，第2階段免費報名已開放中，至額滿或活動前1日中午12時止。

    教育局指出，這次活動突破以往「講座式宣導」的單向模式，結合「適性生涯探索」、「升學制度解密」及「群科現場體驗」三大主題，讓學生透過實際體驗認識各群科特色。首場將於10月18日由新北高工及淡水商工率先登場，後續由鶯歌工商、三重商工、醒吾高中、泰山高中、樟樹國際實中、瑞芳高工、豫章工商、穀保家商、崇義高中、樹人家商、智光商工、莊敬工家、東海高中、復興商工、中華海事及能仁家商等18校接力辦理，活動將持續至12月27日，全程免費，開放家長與學生共同報名。

    教育局表示，今年報名踴躍，顯示家長對「適性教育」的觀念已明顯轉變，從以往的「升學導向」轉向「興趣導向」。技職教育早已不再是「退而求其次」，而是家長與學生主動選擇的理想方向。第二階段報名至額滿或活動前1日中午12時止，報名可至新北國中技優教育資訊平台

    樟樹實中流行服飾科髮圈製作體驗。（教育局提供）

    樟樹實中流行服飾科髮圈製作體驗。（教育局提供）

    復興商工廣告設計科影音多媒體組學生作。（教育局提供）

    復興商工廣告設計科影音多媒體組學生作。（教育局提供）

    豫章工商電機電子群資訊科循跡自走車競賽。（教育局提供）

    豫章工商電機電子群資訊科循跡自走車競賽。（教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播