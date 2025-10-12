台南大內「石在甜蜜之路」 訪昔日發展足跡

大內國中教導主任林志秋透過地圖，說明早期大內區內糖業軌道與砂石鐵道的路線。（記者劉婉君攝）

1920年代及戰後5、60年代，台南市大內區曾因砂石與糖業，帶起2波地方發展高峰，前者因烏山頭水庫興建，後者主因十大建設，區內並曾同時有3條糖業鐵道及1條載客的輕便台車軌道。大內產業永續發展促進會規劃的「石在甜蜜之路」小旅行，由在地導覽員帶民眾跟著昔日發展足跡，認識大內。

長期研究大內文史的大內國中教導主任林志秋表示，大內區早期主要是鹽水港製糖株式會社原料區的最南邊，因此，區內採收的甘蔗是透過五分車運至新營糖廠，而非鄰近的善化糖廠，大內線的糖業鐵軌長達21公里。不過，二重溪、曲溪、環湖等3個里的甘蔗，則是運往東邊的玉井糖廠。

另外，還有從玉井糖廠運送糖包到善化火車站的三分車，也會經過大內；1920年代烏山頭水庫興建時，從大內曾文溪畔運送砂石的軌道則是軌距較寬的「七分仔車」，3條軌道幾乎與曾文溪平行。至於載客的台車軌道則是從信用組合前，通往善化火車站。

林志秋說，大內區早期砂石業興盛，1920年代烏山頭水庫興建和戰後50、60年代興建中山高速公路，都至大內取砂石，因此區內有1920年代成立的理髮廳，日本時代還有酒家，戰後則有戲院及許多老街店面，直到曾文水庫興建後，砂源減少，砂石業也逐漸沒落。

「石在甜蜜之路」小旅行即走訪曾文溪畔、廍頂、露天戲院、旅社巷、理髮廳、露天戲院遺跡、信用組合等，每一個景點均有1名在地導覽員解說，帶民眾認識大內在地文史，也透過拔絲地瓜DIY及採果體驗，感受地方產業。

「石在甜蜜之路」帶民眾走訪露天戲院遺跡等景點，認識早期砂石業與糖業帶來的影響。（記者劉婉君攝）

「石在甜蜜之路」小旅行路線，每站均有1名在地導覽員負責介紹。（記者劉婉君攝）

