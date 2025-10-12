為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市鄉土教育中心「老房子繪說故事」 70幅作品11/2前免費參觀

    2025/10/12 09:40 記者董冠怡／台北報導
    台北市鄉土教育中心現正展出「老房子繪說故事--南機場公寓一二三期古亭國中跨域學習成果展」。（台北市鄉土教育中心提供）

    台北市鄉土教育中心現正展出「老房子繪說故事--南機場公寓一二三期古亭國中跨域學習成果展」。（台北市鄉土教育中心提供）

    台北市鄉土教育中心現正展出「老房子繪說故事--南機場公寓一二三期古亭國中跨域學習成果展」，以南機場美食、老房子為發想，展出近70幅美術藝才班學生作品，包括實地走訪寫生、與家人逛夜市等，以及普通班結合社會領域「南機場公寓一二三期敘事改變台灣居住建築的第一代整建住宅報告」，文本、繪畫並陳，11月2日前每週二至週日、早上9點至下午5點免費參觀。

    策展人兼古亭國中美術推進會召集人周劍峰指出，展覽以藝術、社會領域跨域合作，結合美術創作及圖文報告，運用美術圖像表達、社區踏查走訪，規劃出南機場公寓一期（夜市）、二期、三期展區，凸顯不同學科間的統整應用及對社區人文關懷、深化地方文化認知。

    古亭國中美術班九年級張宇傑〈自然之下的人文風情〉，實地走訪南機場巷弄寫生，搭配水彩乾擦、渲染技法，描繪層層堆疊的鐵皮違章建築，以及被大樹擋住的房屋、樹下堆放五彩繽紛又參差不齊的資收物、陰影遮擋地面空間，畫面豐富、栩栩如生。

    八年級美術班沈宣彤〈夏夜之光〉，將水彩顏料透過水的流動，回憶年幼時和家人一起去熱鬧的南機場夜市，吃著地瓜球、喝著珍珠奶茶的美好時光；現場另有其他學生以南機場美食嘉年華海報設計，創作21幅平面作品，形成一道2平方公尺的巨幅作品強，帶給觀眾視覺震撼。

    鄉土教育中心主任張欽鵬表示，萬華依傳統地域劃分從北至南，約可分成西門町、艋舺、下崁、加蚋仔、南機場生活圈，近年與老松國小規劃艋舺、加蚋仔、南萬華、下崁地區相關歷史文物展覽，這次導入南機場主題，呈現中正、萬華南機場地區住宅文化、歷史和生活樣貌。展覽資訊可至中心網站或電洽（02）2336-1704（江老師）。

