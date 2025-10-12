阿公、阿婆當講師 芎林鄉農會獲選全國十大綠色照顧優良典範

芎林鄉農會多年來投入推廣「綠色照顧政策」及相關計畫。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣芎林鄉農會自2020年起開辦綠色照顧站2班，迄今增至4班，善用農村熟齡人力，利用農業多功能特性，推動「綠色照顧政策」及相關計畫，今年獲農業部選為「全國十大綠色照顧優良典範」。

縣府農業處表示，芎林鄉農會透過農業資源與綠色元素發展創新服務，輔導農漁村推動高齡者身心健康照顧，2023年即榮獲全國十大綠照站獎項，學員也因此信心大增，開始受邀至各農會進行植物上板與爆米香教學，從一開始怯場到如今能自在分享經驗，到去年底已累積超過40場教學。

參與學員不僅促進手腦協調、延緩退化，更讓學員重新找回「被需要」的價值，展現高齡者「老而有所用」的自信與光彩，也激勵更多長者勇於登台、傳遞生命熱力。每到年底畢業時刻，芎林鄉農會綠照班的班員總是依依不捨，班員已將農會視為第2個家。

因不捨情誼，芎林鄉農會推廣部與志工決定今年首度挑戰「自辦綠照班」，班員雖無補助仍踴躍報名近30人，自費輪流擔任講師，並以課程中所學至各農會分享並擔任講師費及自製上課材料來累積自辦班費，期望以自立模式永續推動，讓長者走出家門，共度充實快樂的銀髮生活。

農業部「第四屆全國十大綠色照顧優良典範選拔」，芎林鄉農會從全國137家農漁會中脫穎而出。縣長楊文科恭喜獲獎，並肯定芎林鄉農會結合推動農業推廣及食農教育，推動農村高齡照顧，落實幸福農村的願景。

