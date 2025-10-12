為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣斥資2億推動土牛溪右岸水防道路工程 強化防洪

    2025/10/12 09:38 記者張勳騰／苗栗報導
    苗縣斥資2億推動土牛溪右岸水防道路工程 強化防洪，圖為變更內容示意圖。（苗栗縣政府提供）

    苗縣斥資2億推動土牛溪右岸水防道路工程 強化防洪，圖為變更內容示意圖。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府推動「配合土牛溪排水（正興路至高速公路連絡道路）新建右岸水防道路工程」都市計畫變更案，經苗栗縣都市計畫委員會審議通過，後續將提報內政部都市計畫委員會審議；該工程總經費約2億元，若後續相關程序執行順利，預計2028年底前完工。

    苗栗縣政府指出，土牛溪排水位於頭份市境內，幹線全長約12公里，集水面積約11.94平方公里，為中港溪中下游的重要集水系統。近年頭份地區都市化快速發展，縣道124甲線（即高速公路聯絡道路）、正興路及縣道124丙（北橫公路）等交通建設相繼完成，帶動地區交通與產業發展，但也造成地表逕流量增加，低窪地區更易發生洪水氾濫風險。現況仍缺乏系統性的防洪道路設施，若遭逢強降雨恐引發區域積淹水及交通中斷。縣府因此推動新建右岸水防道路工程，強化整體防洪能力、保護民眾生命財產安全，並兼顧未來都市排水及道路系統之完善。

    苗縣府指出，全案除具備防洪與防災功能，未來將結合龍鳳排水治理工程及土牛埔街延伸開闢，形塑「縣道124甲-縣道124-正興路至縣道124丙縣」的替代聯絡系統，兼具聯外交通分流、防災避難及區域串聯功能，預期可大幅提升頭份市區交通便利及居民生活品質。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播