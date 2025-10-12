彰化有中興新村？退休女記者揭開眷村「中興莊」山東大刀隊神秘面紗。

彰化真的有中興新村！退休女記者楊秋蘋從採訪南投中興新村，到意外書寫中興莊眷村史，如今成為故事車靈魂人物。（記者劉曉欣攝）

從報社文字記者退休的楊秋蘋，記者大半生涯都在採訪南投中興新村，退休後意外投入彰化縣唯一保留的眷村「中興莊」文史調查，赫然發現「中興莊」舊稱竟是「中興新村」，她也進而成為中興莊故事車的靈魂人物，要讓全世界都知道山東青島「大刀隊」渡台傳奇！

楊秋蘋表示，她在中興新村採訪11年期間，一路從民選省長到921地震，再到凍省後的虛級化，看盡中興新村的起落。退休後她到彰化社區大學工作，碰到作家康原，建議她提筆寫村史，告訴她八卦山下有個眷村就叫作「中興新村」，非常適合她。

當時，楊秋蘋不信彰化有「中興新村」，到現場一看，果然眷村入口寫著「中興新村」，只是後來因為與南投中興新村同名，才改稱為「中興莊」，但眷戶幾乎都遷走了，剛好碰到眷二代來幫老母親送便當，一聽到她要幫「中興莊」寫歷史，熱心幫她聯繫上末代村長高華國，而高華國正是該眷村核心人物高芳先將軍的姪子。

楊秋蘋說，「中興莊」所有軍眷都是來自山東青島保安旅，在高芳先的率領下一路打勝戰，留下「大刀隊」傳奇。後來被時任委員長的蔣介石命令搭乘渤海輪撤退來台，在找不到落腳處，由當時彰化縣長陳錫卿提供土地，官兵自力造屋110戶，將近500人就住在不到2公頃土地，每戶都僅有3到6坪空間。

楊秋蘋說，「中興莊」連大多數彰化人都沒聽過。希望透過今年設計展人潮，讓更多人經由故事車來認識「隱藏版」的中興莊史詩故事。

彰化縣唯一保留的眷村中興莊，入口牌樓寫著「中興新村」。（記者劉曉欣攝）

退休女記者楊秋蘋要用行動故事車，讓全世界知道來自山東青島保安旅「大刀隊」渡台落腳彰化中興莊的傳奇故事。（記者劉曉欣攝）

