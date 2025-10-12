為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    嘉義義竹鳳山宮歡慶廣澤尊王來台348週年 翁章梁贈匾致意

    2025/10/12 09:36 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣義竹鄉下溪洲鳳山宮供奉的廣澤尊王已度海來台348年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣義竹鄉下溪洲鳳山宮供奉的廣澤尊王已度海來台348年。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣義竹鄉下溪洲鳳山宮昨（11日）晚舉行廣澤尊王聖誕千秋平安宴暨度海來台348週年慶典，縣長翁章梁親臨致贈自己題字的「鳳山古地」匾額，表達祝賀之意。

    翁章梁表示，鳳山宮建廟歷史悠久，已經庇佑了當地約20代的居民，母親就是下溪洲人，從小經常跟隨母親返回娘家前往鳳山宮參拜，這個地方對他而言有著很深厚的情感，這次廟方舉辦廣澤尊王聖誕千秋平安宴，一定要親自出席，並贈送自己題字的匾額表達最誠摯的敬意。

    鳳山宮起源於清康熙16年（西元1677年），當時信徒從福建迎請廣澤尊王來台，供奉於信眾的自家供人膜拜。至光緒31年（1905年），信徒建設公厝安奉，成為共同信仰的神明。1918年拆除重建，1931年進行修繕，1983年因神蹟顯著，信徒發起重建廟宇，並於1984年舉行奠基大典，1986年農曆11月14日舉行安座入火大典。

    嘉義縣長翁章梁贈匾義竹鄉下溪洲鳳山宮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁贈匾義竹鄉下溪洲鳳山宮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁贈送義竹鄉下溪洲鳳山宮「鳳山古地」匾額。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁贈送義竹鄉下溪洲鳳山宮「鳳山古地」匾額。（記者蔡宗勳攝）

