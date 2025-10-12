為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國慶連假收假日 省道20地雷路段一次看

    2025/10/12 09:24 記者蔡昀容／台北報導
    國慶連假最後一天（12日），公路局預估出遊潮將導致省道20處壅塞。（資料照）

    國慶連假最後一天（12日），公路局預估出遊潮將導致省道20處壅塞。（資料照）

    今天（12日）是國慶3天連假最後1天，公路局預估湧現出遊車潮，今天20省道路段容易壅塞，請用路人注意。

    公路局預估，今天易壅塞省道路段，主要城際道路方面，北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊。

    銜接國道快速公路方面，易塞車路段有北部台65線接國3土城交流道，台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線接國1五甲交流道、台18線接國3中埔交流道。

    觀光景點周邊道路方面，易塞車路段有北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台3線古坑至梅山路段。請用路人注意。

    另外，昨天部分省道路段車多壅塞，主要為台2線大武崙至外木山路段、台74線霧峰至大里路段、台18線嘉義路段。

    公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5431班次，疏運10萬7764人，疏運人數較去年同期減少2.5%；東部國道客運路線共計行駛1482班次，疏運2萬9353人，疏運人數較去年同期減少2.5%。

