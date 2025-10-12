為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾 各宮廟「跑大轎」迎接

    2025/10/12 09:22 記者歐素美／台中報導
    梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，台中市民政局長吳世瑋及多位民代皆前往接駕。（民政局提供）

    梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，台中市民政局長吳世瑋及多位民代皆前往接駕。（民政局提供）

    台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」，於本月5日清晨起駕，展開7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚回鑾，民政局長吳世瑋與立委楊楊瓊瓔等皆前往接駕，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，接著抬著神轎來回衝刺，進行「跑大轎」的民俗活動，展現活力與耐力，場面盛大熱鬧。

    吳世瑋表示，大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一，3000多名信眾隨行，展開7天6夜長征之旅，可說是浩天宮年度最有意義的宗教任務。

    「大庄媽」進香回鑾，浩天宮昨晚在梧棲文昌路浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，中堡53庄各宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕，媽祖鑾轎抵達，眾人齊喊「進哦，發哦」，恭迎媽祖鑾轎上紅壇安座，眾人團拜祈福。

    隨後，展開當地民俗活動「跑大轎」，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，接著抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，最後恭迎媽祖入廟安座，為今年的進香活動畫下圓滿句點。

    民政局表示，梧棲浩天宮創建迄今已有302年，主祀天上聖母，又有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區53庄民眾信仰中心，香火鼎盛。

    梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，各宮廟以「跑大轎」方式迎接媽祖回家。（民政局提供）

    梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，各宮廟以「跑大轎」方式迎接媽祖回家。（民政局提供）

