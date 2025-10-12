台中梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾 各宮廟「跑大轎」迎接

梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，台中市民政局長吳世瑋及多位民代皆前往接駕。（民政局提供）

台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」，於本月5日清晨起駕，展開7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚回鑾，民政局長吳世瑋與立委楊楊瓊瓔等皆前往接駕，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，接著抬著神轎來回衝刺，進行「跑大轎」的民俗活動，展現活力與耐力，場面盛大熱鬧。

吳世瑋表示，大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一，3000多名信眾隨行，展開7天6夜長征之旅，可說是浩天宮年度最有意義的宗教任務。

請繼續往下閱讀...

「大庄媽」進香回鑾，浩天宮昨晚在梧棲文昌路浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，中堡53庄各宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕，媽祖鑾轎抵達，眾人齊喊「進哦，發哦」，恭迎媽祖鑾轎上紅壇安座，眾人團拜祈福。

隨後，展開當地民俗活動「跑大轎」，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，接著抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，最後恭迎媽祖入廟安座，為今年的進香活動畫下圓滿句點。

民政局表示，梧棲浩天宮創建迄今已有302年，主祀天上聖母，又有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區53庄民眾信仰中心，香火鼎盛。

梧棲浩天宮大庄媽進香回鑾，各宮廟以「跑大轎」方式迎接媽祖回家。（民政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法