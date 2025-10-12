1年產出5噸垃圾 南方澳添漁港清潔船打理港區環境新利器

南方澳漁港清潔船執勤後，可強化港區的清理量能。（圖由蘇澳區漁會提供）

宜蘭縣南方澳是國內知名觀光漁港，遊客絡繹不絕，但大量廢棄物影響環境衛生，根據統計，港區1年清出5000公斤垃圾，蘇澳區漁會最近購入全新的漁港清潔船強化清理量能，並呼籲各界發揮公德心，共同維護南方澳環境清潔。

南方澳是台灣3大漁港之一，有3座港區，共500多艘漁船，原有的膠筏清潔船老舊，廢棄物清理量能不足，負責漁港清潔的蘇澳區漁會，斥資100多萬元汰舊換新，由汽油引擎的漁港清潔船取代，新船已在本月初開始執勤，成為打理港區環境的新利器。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天（12日）指出，南方澳港區的廢棄物來源，包括廢棄漁網、居家垃圾、東北季風吹落漁港的岸上廢棄物，另有欠缺公德心遊客亂丟的垃圾，港區廢棄物不僅有礙觀瞻，也會影響漁船航行，必須定期打撈。

陳春生說，新的漁港清潔船加入港區清潔行列後，大幅提升清理量能，但仍要仰賴各界配合，蘇澳區漁會已加強宣導，請漁船船主轉知外籍漁工，將船上廢棄物帶上岸，交給垃圾車清運，同時呼籲遊客勿任意丟棄垃圾，為南方澳環境整潔盡份心力。

雙十節連假期間，南方澳海產商家、南天宮、豆腐岬風景區、內埤海灘（情人灣）等地，都湧入不少遊客，漁港清潔船迎來垃圾清理作業的高峰期。

南方澳漁港清潔船成為打理港區環境的新利器。（圖由蘇澳區漁會提供）

南方澳漁港清潔船巡迴港區打撈廢棄物。（圖由蘇澳區漁會提供）

