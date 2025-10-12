曾遭工廠裁員 潘玉珍化身快剪高手實現創業夢

曾在工廠擔任作業員的潘玉珍，受到疫情影響遭公司裁員。（圖由新北勞工局提供）

曾在工廠工作的潘玉珍，因公司訂單減少遭到裁員，一度對未來感到茫然，偶然看到新北市政府職業訓練中心的「快剪職人培訓班」資訊，重新燃起人生希望，她在老師悉心指導下完成課程，不僅獲得一技之長，還實現創業夢想。她說，「只要努力堅持，總能找到前進的方向」。

潘玉珍表示，她在工廠擔任作業員約20年，受到武漢肺炎疫情影響，公司訂單大幅縮減，後來她接收到裁員通知，感到驚訝又失望，畢竟孩子還在念書，家庭面臨龐大經濟壓力，必須找尋另一個出路。

請繼續往下閱讀...

潘玉珍說，她過去曾參加新北市政府職業訓練中心的「男子理髮丙級證照輔導班」，並考取丙級證照，於是思考往相關行業發展，自己對美髮業也有興趣，以前上課的老師提供「快剪職人培訓班」資訊，恰巧在她失業時，老天爺給予機會，於是她報名參加課程，同學間彼此觀摩、相互學習，在老師細心指導下結訓。

潘玉珍提到，結訓後她在網路上瀏覽美髮社團訊息，尋求開店契機並諮詢相關意見，在因緣際會下，終於找到一間符合需求的店面，剛開始創業時客人非常少，有時候一整個月有1、2天都沒有任何客人，經過一陣子慢慢累積經驗，顧客口耳相傳，如今快剪店生意興隆，現在每天營業都有10幾位客人，假日時甚至多達20、30人，忙得不可開交。

她笑說，很開心能從事自己喜歡的工作，還能解除經濟壓力；「人生的道路不會一帆風順，即使偶爾迷路，只要我們堅定向前行，前方的路一定會為我們閃耀」。

潘玉珍參加新北市政府職業訓練中心的「快剪職人培訓班」課程，實現創業夢想。（圖由新北市勞工局提供）

潘玉珍參加新北市政府職業訓練中心的「快剪職人培訓班」，學習一技之長。（圖由新北勞工局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法