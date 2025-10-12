支持特教生學習 教育部投7718萬元改善94校資源班教室

嘉義縣民和國小資源班空間整體設計融入地方文化特色，巧妙運用「柿子」作為點綴主題。（教育部提供）

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部推動改善及充實高級中等以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校規畫前瞻及多功能之教學空間，總計挹注約7718萬元補助地方政府，改善94所高級中等以下學校之資源班教室，提升特教學生的學習與環境。

教育部國教署組長孫旻儀說明，改善資源班空間設施設備，為硬體環境帶來升級，更象徵學校對特殊教育的重視與支持，藉由中央對地方政府之經費挹注，未來將持續推動資源班設施設備改善，建立優質的特教教學與學習環境。

嘉義民和國小資源班在這次補助計畫中，改善了「雲與山的家」，整體空間設計明亮舒適，並配備多樣化教具與輔具，有效提升特殊需求學生的學習參與度與適性教學品質，同時也將資源班空間設計融入地方產業特色，巧妙運用以番路鄉「柿子」作為點綴主題，營造兼具美感與溫馨的氛圍，讓教室成為學生安心學習的「家」，新空間也吸引普通班學生主動進入資源班互動交流，建立自然的融合教育情境，落實多元與平等的學習精神。

此外，高雄市新莊高級中學也重新改造資源教室，以暖色系營造自然溫暖的氛圍使空間更加柔和放鬆，空間配置能兼具課程與個別晤談的多元功能，讓學生在學習之餘，也能找到放鬆與紓壓的角落。

新竹市新豐國民中學，運用這次的補助經費，改造兩間全新資源班，也於近期正式啟用，分別以「逐夢教室」與「成真教室」為名，展現學校對特教生的關懷與支持，教室設計兼具功能性與美感，其中一間為北歐簡約風，另一間則以青青草原為主題，皆由師生與設計團隊共同討論完成，體現「有夢最美，逐夢成真」的理念，校方表示，將透過這個計畫，積極辦理友善教學空間的建置，讓身心障礙學生學習的設施設備一次到位，期望透過優質學習環境，讓孩子勇敢追夢，最終成真。

新竹市新豐國中資源班教室設計兼具功能性與美感。（教育部提供）

