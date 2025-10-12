奧地利明年推強制陪伴計畫 停學學生家長不配合恐被罰

我國和奧地利交流密切，「第四屆台奧高教論壇」於今（2025）年4月於奧地利維也納舉行。（教育部提供）

奧地利自明（2026）年2月起，對於被停學的學生將採取強制陪伴計畫，提供教育與心理輔導，我駐奧地利代表處教育組說明，在停學期間，奧地利兒童和青少年應接受10到20小時的教育與心理輔導，以幫助他們更順利地重新適應，家長如不配合恐面臨行政處罰。

我國和奧地利交流密切，「第四屆台奧高教論壇」於今（2025）年4月於奧地利維也納舉行，台奧大學20餘校代表、駐奧地利大使劉玄詠及奧地利聯邦婦女科學暨研究部官員均出席共襄盛舉，持續深化雙邊高教機構的學術交流及合作。

依國家教育研究院教育訊息，我駐奧地利代表處教育組根據奧地利標準報報導指，奧地利教育部長克里斯多夫．維德克爾（Christoph Wiederkehr）宣布對被停學學生採取強制陪伴計畫，將於明年2月開始實施。

克里斯多夫．維德克爾表示，停學期間，兒童和青少年將接受10到20小時的教育與心理輔導，以幫助他們重新順利回歸普通班級。對於不配合的家長，將會有處罰措施，他主張採取行政罰款的方式。

克里斯多夫．維德克爾在擔任維也納教育局長時，曾批評奧地利在過去幾年，學校的停學人數逐漸增加，若兒童與青少年持續危及同學或教師，他們可被排除在課堂之外，也就是停學，最長可達4週，然而這項措施純粹是為了保障被威脅者的安全，對於（多為男性的）加害者，過往並沒有任何相應處理措施，他上任教育部長後便宣布進行相關改革。

克里斯多夫．維德克爾強調，「單純把孩子送回家，並不能令人滿意。」在這方面，家長將被要求承擔一定的配合義務，若他們不履行，恐會面臨處罰，首先希望透過參與與諮詢來推動，但在最後的情況下，他認為也應該有行政罰款。「如果家長不願意與學校溝通，問題就無法解決。」

