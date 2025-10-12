10/29重陽節 基隆重陽敬老金這天入帳

基隆市政府將於10月24日發放65歲以上的長者重陽敬老金，匯到郵局帳戶。（基隆市政府提供）

10月29日就是九九重陽節，基隆市政府將於10月24日發放65歲以上的長者重陽敬老金，市府將重陽敬老金匯款到郵局帳戶，截至2025年8月底，基隆市共有78863名65歲以上的長者，基隆市政府編列7900萬元敬老金，敬祝長者重陽節快樂。

社會處副處長盛慧中指出，114年的九九重陽節國曆的10月29日。要領取慰問金的基隆長輩們，必須在重陽節前1個月（即9月29日）前，持續設籍在基隆市當年度滿65歲（原住民55歲）以上長者，才符合領取資格。

根據社會處官網資料顯示，100歲以上（1925年以前出生長者）人瑞，可領取6000元敬老慰問金，並加贈敬老禮品；99歲到65歲出生的長者（1925年到1960年出生）可領取1000元敬老慰問金。原住民99歲到55歲的長者（1925年到1970年出生）可領取1000元敬老慰問金。

基隆市政府將於10月24日將敬老金匯入長者提供的郵局帳戶，凡是符合資格且已提供郵局帳戶的長者，可於10月24日後去郵局刷存摺，查看敬老金是否有入帳。對於部分資料有誤或延後補齊的長者，將安排於11月24日補發。

盛慧中提醒民眾，如果民眾沒有提供郵局帳戶，請符合資格的長者，自行前往戶籍所在地的區公所社政課臨櫃領取現金；前往領取時，請記得攜帶身分證、印章及相關文件。

