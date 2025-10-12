為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    10/29重陽節 基隆重陽敬老金這天入帳

    2025/10/12 08:59 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府將於10月24日發放65歲以上的長者重陽敬老金，匯到郵局帳戶。（基隆市政府提供）

    基隆市政府將於10月24日發放65歲以上的長者重陽敬老金，匯到郵局帳戶。（基隆市政府提供）

    10月29日就是九九重陽節，基隆市政府將於10月24日發放65歲以上的長者重陽敬老金，市府將重陽敬老金匯款到郵局帳戶，截至2025年8月底，基隆市共有78863名65歲以上的長者，基隆市政府編列7900萬元敬老金，敬祝長者重陽節快樂。

    社會處副處長盛慧中指出，114年的九九重陽節國曆的10月29日。要領取慰問金的基隆長輩們，必須在重陽節前1個月（即9月29日）前，持續設籍在基隆市當年度滿65歲（原住民55歲）以上長者，才符合領取資格。

    根據社會處官網資料顯示，100歲以上（1925年以前出生長者）人瑞，可領取6000元敬老慰問金，並加贈敬老禮品；99歲到65歲出生的長者（1925年到1960年出生）可領取1000元敬老慰問金。原住民99歲到55歲的長者（1925年到1970年出生）可領取1000元敬老慰問金。

    基隆市政府將於10月24日將敬老金匯入長者提供的郵局帳戶，凡是符合資格且已提供郵局帳戶的長者，可於10月24日後去郵局刷存摺，查看敬老金是否有入帳。對於部分資料有誤或延後補齊的長者，將安排於11月24日補發。

    盛慧中提醒民眾，如果民眾沒有提供郵局帳戶，請符合資格的長者，自行前往戶籍所在地的區公所社政課臨櫃領取現金；前往領取時，請記得攜帶身分證、印章及相關文件。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播