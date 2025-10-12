今天收假！國道上午地雷路段及管制措施1次看

10月12日國道管制措施及預估壅塞路段。（高公局提供）

今天（12日）是國慶日連假收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局預估，上午重點壅塞路段為國5北向路段，並建議西部國道北向、中部地區出發的用路人，於中午12時前出發。

高公局表示，今日全日交通量預估112百萬車公里；截至上午7時，交通量已累積8.2百萬車公里。上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭—坪林路段。西部國道北向用路人，建議中部地區於中午12時前出發。

今天的國道疏導措施，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。請用路人注意。

另外，高公局統計，昨天全日交通量100.6百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里之1.1倍；國5交通量3.0百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里之1.2倍。除國5北向宜蘭至坪林路段於午夜24時逐漸紓解外，其餘路段於晚間8時後大致順暢。

