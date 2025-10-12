上萬人體驗偶戲魅力！ 雲林偶戲節最後1日 「金曲歌后」將獻唱

雲林國際偶戲節連續兩天都有上萬人次湧入虎尾高鐵特定區。（記者李文德攝）

雲林國際偶戲節在雙十連假3天隆重登場，迄今已湧入上萬人次造訪虎尾高鐵特定區。縣府文觀處長陳璧君指出，最後1天還有4國偶戲劇團接力演出外，晚間金掌獎頒獎典禮更是不可錯過，新科金曲歌后李竺芯將獻唱，絕對不能錯過。

陳璧君指出，首日開幕音樂會請來重量級卡司，與布袋戲跨界合作演出，吸引上萬民眾，被戲迷譽為布袋戲名曲的好萊塢電影「出埃及記」（Exodus）同名主題曲，以交響樂帶領民眾回味史艷文登場的風采。緊接著流行樂手與布袋戲團聯手演出。其中Trash主唱阿夜熱情高喊自己是雲林人，會中更說「未來一定會在雲林辦場演唱會」。

陳璧君表示，昨晚的「超越偶戲台」仍吸引上萬位民眾觀賞，藝響台灣文化劇團打頭陣的《悟空大鬧馬戲團》，接續登場的Eye Catching Circus創造焦點，則以當代馬戲作品《小丑八怪》為雲林的夜晚增添一份浪漫與哲思。

文觀處指出，今天仍有日本、韓國、美國、哥倫比亞等國際團隊，以偶為主題推出精彩演出，如日本Puppeteria偶劇團，5分鐘的演出僅限1人觀賞，獨具特色；韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲〈麥可JACKET〉趣味十足。

陳璧君指出，晚上金掌獎頒獎典禮，除將揭曉日前結束的大、小、青年金掌獎獲獎者外，將由藝人許效舜、台灣小姐邱怡澍攜手主持，更有今年榮獲金曲獎台語歌后的李竺芯登台演唱，歡迎民眾趁假期最後1天留下美好記憶。

韓國春川市立偶劇團帶來大型偶劇及單人偶戲〈麥可JACKET〉趣味十足。（記者李文德攝）

日本Puppeteria偶劇團，5分鐘的演出僅限一人觀賞，獨具特色。（記者李文德攝）

TRASH主唱阿夜在開幕音樂會時，向粉絲喊「有機會一定未來雲林開演唱會」，嗨爆全場。（記者李文德攝）

